Nel VIDEO il commento di Marco Bucciantini sulla finale di Conference League persa dai viola contro l’Olympiacos: "Questa, rispetto alla fine del 2023, è una delusione perché la Fiorentina sente di non essersi espressa. È calata e ha sentito di non aver messo in campo qualità e personalità. Ha vinto la squadra che dentro il match alla fine è cresciuta di più. Nelle facce dei giocatori della Fiorentina c’era delusione per non essere riusciti a giocarsela".

OLYMPIACOS-FIORENTINA, HIGHLIGHTS