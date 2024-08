Vigilia dei playoff di Conference, domani alle 20 con la Puskas Akademia (diretta su Sky Sport Calcio), per la Viola. Esordio europeo da allenatore per Palladino, che alle 15.15 parlerà in conferenza stampa. Dopo aver debuttato con un pari sabato a Parma, domenica la Fiorentina affronterà il Venezia: in mezzo l’impegno europeo. Alle 18 in programma l’allenamento, da capire se ci sarà Nico Gonzalez e se Amrabat sarà nuovamente titolare. Tutte le news nel video con Vanessa Leonardi

