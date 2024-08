Fiorentina-Puskas A. 0-2 LIVE: Nagy e Soisalo

Come aveva lasciato intendere in conferenza stampa, Palladino fa debuttare dal 1' De Gea tra i pali. Davanti difesa a 3 con Pongracic al centro; Martinez Quarta e Ranieri, sono i "braccetti" (termine che l'allenatore della Viola non gradisce: per lui sono i "terzi"). Mandragora in regia con Bianco, Parisi e Kayode sugli esterni. Al centro del tridente Beltran, come prima punta, completano l'attacco Colpani e Sottil. Partono fuori Kean e Amrabat, che potrebbe entrare a gara in corso.





FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Bianco, Mandragora, Parisi; Colpani, Sottil; Beltran. All. Palladino