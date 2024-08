Dopo l'inizio del campionato, la Fiorentina sta per debuttare anche in Europa: i viola scenderanno in campo contro gli ungheresi della Puskas Akademia nell'andata dei playoff di Conference League (match in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW ). Palladino ha in mente alcuni cambi rispetto alla trasferta con il Parma: De Gea dovrebbe prendere il posto di Terracciano, Ranieri quello di Comuzzo. Sulla fascia destra Kayode è favorito su Dodò, mentre nel tridente Sottil è in vantaggio su Kouame .

Palladino: "Conference fondamentale, siamo pronti"

Raffaele Palladino è pronto a esordire in Europa e in conferenza stampa non ha nascosto il desiderio di arrivare più avanti possibile in Conference League: "Dobbiamo essere concentrati per una partita molto importante per noi, siamo carichi e motivati. Abbiamo lavorato bene, siamo pronti e cercheremo di fare una grande prestazione. Per noi la Conference è fondamentale, sia per me che per i ragazzi che per la società. Vogliamo portare entusiasmo a Firenze". Sul calendario: "Giocare più partite non ti fa avere la settimana tipo, ma è un orgoglio per noi disputare tanti incontri, ci teniamo a passare. Si gioca ogni tre giorni, è mio compito gestire questa cosa. Anche avere una rosa non ancora completa è una cosa da gestire, dobbiamo dosare le forze e ci lavoreremo con lo staff: i ragazzi stanno dando tutto e io mi affido a chi dà il 100%, chi è più fresco".