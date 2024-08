L'allenatore a Sky in vista del ritorno dopo il 3-3 della scorsa settimana: "L'andata ci ha insegnato che le insidie sono sempre dietro l'angolo. Il nostro è un percorso e vogliamo migliorare tutto, mi aspetto un impatto forte. Amrabat? Fino a quando sarà qui con noi darà tutto per la maglia della Fiorentina". Partita live giovedì 29 agosto alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW CALCIOMERCATO, L'ATLETICO MADRID SI INSERISCE PER AMRABAT

Vigilia del ritorno dei playoff di Conference League: la Fiorentina va a caccia della qualificazione in casa della Puskas Akademia dopo il 3-3 dell'andata. Tra campo, condizione fisica dei suoi e mercato (Amrabat), Palladino presenta così la partita.

Quali sono le sensazioni della vigilia? E cosa ha insegnato la partita di andata? "C'è ottimismo e fiducia. Siamo carichi. L'andata ci ha insegnato che le insidie sono sempre dietro l'angolo e che la Conference non è mai facile. Siamo consapevoli che siamo qui per fare una grande prova e passare il turno". Che partita si aspetta? "Difficile, siamo fuori casa e loro hanno entusiasmo. Giocano molto verticali e attaccano molto la profondità. Sappiamo cosa ci può dare fastidio, noi dovremo fare quello che sappiamo con un grande atteggiamento. Il nostro è un percorso e vogliamo migliorare tutto. Mi aspetto un impatto forte".

Amrabat è stato convocato, ma c'è sempre il mercato e l'inserimento dell'Atletico Madrid… Resterà? "Il mercato può disturbare, ma non ci deve toccare. I miei calciatori sono tutti dei grandi professionisti e li amo tutti, dal primo all'ultimo. Amrabat è un professionista, fino a quando sarà qui con noi darà tutto per la maglia della Fiorentina". Come sta la squadra? C'è un po' di sconforto dopo tre pareggi di fila? "Sicuramente tutti volevamo fare di più. Erano partite insidiose, il Parma lo ha dimostrato. All'andata di Conference non abbiamo avuto l'approccio giusto, mentre contro il Venezia ci tenevamo a vincere ma non ce l'abbiamo fatta. Ci tenevamo a regalare una vittoria. Ci serve quella scintilla che dia il via all'entusiasmo. Il calcio è fatto anche di risultati, i malumori sono leciti".

Come sta la sua Fiorentina dal punto di vista atletico? E come sta gestendo il doppio impegno? "L'aspetto atletico viene da diverse metodologie che ogni allenatore usa. C'è chi lavora meno per arrivare più brillante all'inizio, e chi di più in fase di preparazione per mantenere più a lungo durante la stagione. Ci sono alcune squadre più brillanti e altre meno, ma io sono tranquillo. Abbiamo lavorato bene e i frutti si vedranno a breve. La preparazione è stata anche particolare, con i nazionali arrivati dopo. L'inserimento è stato un po' più complesso, ma quello che conta è lavorare ogni giorno su un aspetto e sulla crescita generale della squadra. Ogni giorno è un nuovo tassello. Quello che siamo ora non lo saremo tra un po' di tempo. Anche con l'aiuto dei nostri tifosi sono sicuro che arriveremo a grandi risultati".

Martinez Quarta: "Non rifare gli stessi errori dell'andata" A fare eco alle parole del suo allenatore ci pensa il difensore argentino: "L'approccio alla gara di andata è stato sbagliato - conferma lui -, non sottovalutiamo mai gli avversari. Cercheremo di migliorarlo e di non ricadere negli stessi errori". Sui tre pareggi di inizio stagione: "Abbiamo cambiato tanto, tutte quelle che hanno cambiato allenatore e modulo stanno facendo un po' di fatica, siamo tranquilli e stiamo lavorando tantissimo. Prima o poi faremo bene". Infine, sul cambio di approccio tattico: "Siamo passati da quattro a tre ed è un cambiamento importante".