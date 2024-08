Non solo il Fenerbahce su Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, oltre alla squadra allenata da José Mourinho, è sotto osservazione anche dall’Atletico Madrid. La squadra di Simeone, dunque, valuta un possibile nuovo colpo in Serie A, dopo l’arrivo per quel che riguarda la porta di Juan Musso dall’Atalanta, ufficializzato nella giornata di ieri, martedì 27 agosto. Nonostante l’interesse mostrato dai Colchoneros, però, i contatti con il Fenerbahce, che per il momento resta avanti, proseguono. Intanto, il marocchino continua a essere a disposizione di Palladino, considerando le tre partite su tre che ha già giocato in quest’inizio di stagione nel quale la Fiorentina ha collezionato, tra campionato e playoff di Conference League, tre pareggi.

