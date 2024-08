Per il ritorno dei playoff di Conference League contro la Puskas Akademia, Palladino è pronto a schierare dall'inizio Kean, con Colpani e Sottil che agiranno alle sue spalle. In porta confermato De Gea. Si riparte dal 3-3 dell'andata per cercare di accedere alla fase a gironi. Match live alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

SORTEGGIO CHAMPIONS, ECCO COSA CAMBIA