Arbitri, i cimeli in mostra ad Arcore: dalla maglia di Collina ai... cartellini

Da Collina a Rizzoli, da Concetto Lo Bello a Orsato, dalla giacchetta nera (e non per modo di dire) del “presidentissimo” Giulio Campanati a Casarin, da Braschi, Rosetti e Rocchi fino a Sozza e Ferrieri Caputi e ai “big” stranieri. Maglie originali, cartellini, cimeli vari, schede dettagliatissime e piene di foto, senza dimenticare il calcio di oggi al tempo del Var.

La mostra, curata da Daniele Tagliabue ed Enrico Mapelli e allestita nella splendida Villa Borromeo di Arcore, racconta con una ricchezza e un dettaglio mai visti la storia e le caratteristiche dell’uomo più discusso del gioco (anzi del giuoco) del calcio: l’arbitro, attraverso l’evoluzione delle divise, delle regole e della tecnologia, ma sempre con un filo che parte dal passato e lega un presente fatto purtroppo e sempre più spesso di mancanza di rispetto e violenza (vedasi la vergognosa aggressione di qualche giorno fa sul campo di una gara Under 17 in Sicilia): quello dell’umanità e dell’impegno di persone che sono state come tanti di noi dei ragazzi con il sogno di fare sport, e magari di arrivare ad essere protagonisti in un grande stadio.

E la realizzazione di quei sogni si può letteralmente toccare con mano attraverso le maglie indossate dai manichini predisposti in un allestimento di grande fascino e pregio. Quella nera con cui Pierluigi Collina diresse la finale mondiale di Yokohama nel 2002, quella elegantemente gessata dell’indimenticabile brasiliano Coelho, che raccolse e alzò l’ultimo pallone di Italia-Germania del 1982, e tantissime altre di tutti i colori e di tutte le nazionalità, come quella “rosa neon” di Kuipers, testimone dell’ultimo successo azzurro a Euro 2020 (2021).