Il Chelsea lascia fuori dalla lista Uefa per la Conference League il talento inglese Cole Palmer: il 22enne ex Manchester City, inserito ieri nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro e stella della squadra allenata quest’anno da Enzo Maresca, non giocherà così in Europa, così come Wesley Fofana e Romeo Lavia, anche loro esclusi. Ecco l’elenco dei giocatori del Chelsea presenti in lista. Presente invece l'italiano Casadei.