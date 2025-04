La sfida tra Fenerbahce e Galatasaray in Coppa di Turchia prometteva scintille e così è stato. Risse, animi accesi ma non solo. Dopo il successo per 2-1 degli ospiti (con doppietta di Osimhen), José Mourinho ha seguito l'allenatore dei giallorossi, Okan Buruk, e gli ha stretto il naso. Il mister turco si è lasciato andare a terra, esagerando vista l'entità del gesto, e sono costretti a intervenire i giocatori per separarli

