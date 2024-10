Mercoledì 2 ottobre inizia della Conference League su Sky e in streaming su NOW . Una l’italiana in campo, giovedì: esordio della Fiorentina alle 21.00 contro The New Saints. Studi pre e postpartita affidati a Mario Giunta insieme ai suoi ospiti tra cui Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Giovedì sera, alle 23.30 “After Party – Best of Europe” con Federica Masolin e i suoi ospiti: il meglio della tre giorni di coppe europee

Si torna in campo in Europa per l’inizio della Conference League, da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Si inizia mercoledì sera e giovedì, alle 21.00, sarà l’esordio della Fiorentina, che al Franchi sfiderà The New Saints su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e NOW.