Che i giocatori del The New Saints non siano particolarmente avvezzi alle competizioni europee era cosa nota: la conferma quando, prima del fischio d'inizio, vanno a stringere la mano ai giocatori della Fiorentina mentre ancora risuona l'inno della Conference League, tra lo stupore dei viola e i sorrisi della terna arbitrale. Scarsa conoscenza del cerimoniale o fretta di iniziare? La viola vincerà poi 2-0 la partita

FIORENTINA-THE NEW SAINTS: HIGHLIGHTS