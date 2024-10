La Fiorentina non sbaglia il debutto in Conference League e batte per 2-0 i The New Saints grazie alle reti di Adli e Kean. L’ex Milan segna al 65' mettendo col sinistro palla all’angolino. Poi il raddoppio di Kean che al 69' si fa trovare pronto sul tiro di Moreno deviato dalla difesa dei New Saints

