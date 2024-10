Dove vedere San Gallo-Fiorentina

La Fiorentina in trasferta in Svizzera per la seconda giornata di Conference League contro il San Gallo. Match da seguire in diretta alle 18.45 , su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca affidata a Massimo Marianella, al commento Blerim Dzemaili; a bordocampo Vanessa Leonardi. Diretta Gol con Dario Massara. Appuntamento inoltre con il prepartita e il post gara- dalle 18, dalle 20.45 e dalle 23- con lo studio condotto da Mario Giunta in compagnia di Andrea Marinozzi, Giuseppe Bergomi e Marco Bucciantini. Spazio news Vittoria Orlando. Da non perdere Diretta Gol per seguire tutte le partite in contemporanea su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di San Gallo e Fiorentina

Le uniche due precedenti partite del San Gallo contro squadre italiane in competizioni europee risalgono al primo turno della Coppa UEFA 1985-86 contro l'Inter: sconfitta 1-5 fuori casa e pareggio 0-0 in casa. La Fiorentina è imbattuta nelle sei trasferte in Svizzera in competizioni europee (4V, 2N), più che contro qualsiasi altre squadre della stessa nazione fuori casa senza perdere. Dopo il successo per 2-0 contro The New Saints, la Fiorentina potrebbe vincere entrambe le prime due partite stagionali nelle competizioni europee per la prima volta dal 2014/15, in Europa League in quel caso. Dopo aver perso la sua prima trasferta in Conference League (0-3 contro l'Istanbul Basaksehir nel settembre 2022), la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle successive 12 gare fuori casa nel torneo: è la serie più lunga nella storia della Conference League. Dopo la sconfitta per 2-6 contro il Cercle Brugge (prima volta che ha subito sei reti in un match europeo), il San Gallo potrebbe perdere entrambe le prime due gare stagionali nelle competizioni europee per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1983/84 (in Coppa UEFA in quel caso). Incluse qualificazioni, la Fiorentina ha pareggiato le ultime tre trasferte in competizioni europee e nella sua storia non ha mai registrato quattro pareggi di fila fuori casa. La Fiorentina ha registrato l'80% di possesso palla nella prima giornata contro The New Saints in questa Conference League, record per una squadra in un singolo match nella storia della competizione (escluse le qualificazioni).