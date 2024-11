La Fiorentina è impegnata oggi contro i ciprioti del Pafos , match da seguire in diretta alle ore 21, su Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca affidata a Antonio Nucera, commento Massimo Gobbi, a bordocampo Vanessa Leonardi, Diretta Gol con Dario Massara. Appuntamento inoltre con il prepartita e il post gara - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con lo studio condotto da Mario Giunta in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi e Valeri Bojinov . Spazio news con Vittoria Orlando. Da non perdere Diretta Gol per seguire tutte le partite in contemporanea su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Fiorentina e Pafos

Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra Fiorentina e Pafos: la Viola affronterà una squadra cipriota solo per la seconda volta nella sua storia in queste competizioni, dopo la sconfitta contro l'APOEL (1-2) nell’ultimo turno di questa UECL; dall’altra parte, per il Pafos sarà la prima sfida contro una squadra italiana. Questo sarà il 28° confronto tra squadre italiane e cipriote in una grande competizione europea, con le formazioni di Cipro che hanno vinto ciascuno degli ultimi due incontri di questo tipo dopo essere rimaste senza vittorie in tutti i primi 25 (6N, 19P). Dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro l’APOEL, la Fiorentina potrebbe perdere due match di fila in Conference League solamente per la seconda volta (qualificazioni escluse) nella storia della competizione, dopo aprile-maggio 2023 (contro Lech Poznan e Basilea in quel caso). La Fiorentina è imbattuta da nove partite interne consecutive nelle coppe europee (6V, 3N – qualificazioni incluse) e potrebbe arrivare in doppia cifra di match di fila senza sconfitta davanti al proprio pubblico in queste competizioni per la prima volta dal periodo tra ottobre 2007 e novembre 2008 (esattamente 10 in quel caso – 5V, 5N). Il Pafos ha ottenuto un successo nel suo unico match esterno disputato in questa fase della Conference League (4-1 vs Petrocub-Hincesti alla 1^ giornata) e potrebbe registrare due successi di fila in trasferta nelle coppe europee per la prima volta nella sua storia, dopo aver perso il 100% delle prime quattro partite giocate lontano da casa in queste competizioni (4/4 – qualificazioni incluse).