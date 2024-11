L'allenatore della Fiorentina a Sky Sport al termine della partita contro il Pafos: "Non era facile. Abbiamo affrontato una squadra ordinata e che sa giocare a calcio. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per il grande spirito di squadra. È stata una vittoria di gruppo". Su Martinez Quarta: "È un ragazzo d'oro, stravedo per lui". Infine, sulla sfida contro l'Inter di domenica: "Dobbiamo dare tutto. L'importante sarà giocarsela a viso aperto"

"È stata una vittoria di gruppo". Così Raffaele Palladino a Sky Sport al termine del successo della Fiorentina contro il Pafos per 3-2. "Ringrazio i miei ragazzi perché sono stati molto concentrati – ha continuato l'allenatore dei viola –. Non era facile. Abbiamo affrontato una squadra ordinata che sa giocare a calcio. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per il grande spirito di squadra. Mi dispiace che la prestazione sia stata macchiata da questi due gol che abbiamo preso, sono stati due errori tecnici che si potevano evitare, ma può capitare". Sulla prestazione di Martinez Quarta, schierato da Palladino a centrocampo in coppia con Mandragora: "Sapevo che avrebbe fatto una grande partita. Non è un caso che l'ho provato lì già la scorsa settimana. È un ragazzo d'oro, che dà tutto negli allenamenti. Stravedo per lui. Può giocare in difesa, nei tre dietro e anche a centrocampo perché ha inserimento e gol nel sangue. Ha fatto bene. Ma così come Kayode quando è entrato, Sottil, Parisi ma anche Pongracic".