Fiorentina-Lask, le probabili formazioni

Quinta giornata di Conference League per la Fiorentina, che giovedì alle 18:45 ospiterà in casa il Lask (in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Palladino ha annunciato che in porta ci sarà Tommaso Martinelli, giovane classe 2006, e che Biraghi sarà assente per scelta tecnica. Non convocati per dei problemi fisici, invece, Pongracic e Cataldi. In attacco confermato Kean