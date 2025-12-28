Globe Soccer Awards: tutti i premi della serata LIVE
È in corso la premiazione nelle varie categorie del Globe Soccer Awards: la cerimonia è live su Sky Sport Arena al canale 204. Luis Enrique batte Maresca e vince come miglior allenatore. Niente da fare per Pastorello e Manna nelle categorie agenti e direttori sportivi: vincono Mendes e Campos. Doué miglior giovane, battuto Yildiz. Tutti i premi live
- YAMAL vince il premio come BEST FORWARD, miglior attaccante
- Battuti gli altri candidati DEMBELE', KVARATSKHELIA, MBAPPE' e RAPHINHA
- VITINHA vince il premio come BEST MIDFIELDER, miglior centrocampista
- Battuti gli altri candidati BELLINGHAM, JOAO NEVES, PALMER e PEDRI
- DESIRE DOUE vince il premio come BEST EMERGING PLAYER, il miglior giovane emergente
- Battuti gli altri candidati CUBARSÍ, ARDA GULER, JOAO NEVES e YILDIZ
- LUIS ENRIQUE vince il premio come BEST COACH, il miglior allenatore
- Battuti gli altri candidati Xabi ALONSO, Mikel ARTETA, Hansi FLICK e Enzo MARESCA
- A LUIS CAMPOS il premio come BEST SPORTING DIRECTOR, il miglior direttore sportivo
- Battuti gli altri candidati DECO, Michael EDWARDS & Richard HUGHES, Giovanni MANNA, Paul WINSTANLEY & Laurence STEWART
- A JORGE MENDES il premio come BEST AGENT, il miglior agente
- Battuti gli altri candidati Ali BARAT, Federico PASTORELLO, Fali RAMADANI e Frank TRIMBOLI
- Il PORTOGALLO vince il premio come BEST NATIONAL TEAM, la miglior squadra nazionale
- SPECIAL AWARD in ricordo di DIOGO JOTA, momento di grande commozione sul palco
- Due i premi alla carriera assegnati durante la cerimonia: INIESTA e l'ex storico volto della Serie A NAKATA
- AITANA BONMATÍ vince il premio come BEST WOMEN'S PLAYER, miglior calciatrice femminile
- Il BARCELLONA vince il premio come BEST WOMEN'S CLUB, la miglior squadra femminile
- Ai LOS ANGELES FC il premio come BEST CLUB BRANDING
- A NICOLETTA ROMANAZZI il premio come BEST MENTAL COACH
- Alla RIGHT TO DREAM il premio per la BEST ACADEMY
- A BILAL HADDAD il premio come BEST SPORTS CONTENT CREATOR