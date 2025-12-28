 Globe Soccer Awards 2025: tutti i premi della serata | Sky Sport
Globe Soccer Awards: tutti i premi della serata LIVE

È in corso la premiazione nelle varie categorie del Globe Soccer Awards: la cerimonia è live su Sky Sport Arena al canale 204. Luis Enrique batte Maresca e vince come miglior allenatore. Niente da fare per Pastorello e Manna nelle categorie agenti e direttori sportivi: vincono Mendes e Campos. Doué miglior giovane, battuto Yildiz. Tutti i premi live

