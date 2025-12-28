È un'altra Juve con Spalletti in panchina, ritmo scudetto che da novembre premia i bianconeri. Lo confermano la media punti (2,13) e la scalata dalla settima alla seconda posizione (provvisoria) da quando Luciano siede sulla panchina bianconera. Se Inter e Milan hanno disputato due gare in meno, nessuna squadra ha fatto più punti della Juventus dalla 10^ giornata a oggi. Ecco la classifica speciale

PISA-JUVE: HIGHLIGHTS - PAGELLE