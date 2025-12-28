Juventus, la classifica di Serie A dall'arrivo di Spalletti in poi
È un'altra Juve con Spalletti in panchina, ritmo scudetto che da novembre premia i bianconeri. Lo confermano la media punti (2,13) e la scalata dalla settima alla seconda posizione (provvisoria) da quando Luciano siede sulla panchina bianconera. Se Inter e Milan hanno disputato due gare in meno, nessuna squadra ha fatto più punti della Juventus dalla 10^ giornata a oggi. Ecco la classifica speciale
- 1 vittoria
- 2 pareggi
- 5 sconfitte
- 1 vittoria
- 3 pareggi
- 4 sconfitte
- 2 vittorie
- 1 pareggio
- 4 sconfitte
- 2 vittorie
- 1 pareggio
- 3 sconfitte
- 2 vittorie
- 2 pareggi
- 4 sconfitte
- 2 vittorie
- 2 pareggi
- 3 sconfitte
- 2 vittorie
- 3 pareggi
- 3 sconfitte
- 3 vittorie
- 0 pareggi
- 4 sconfitte
- 3 vittorie
- 0 pareggi
- 4 sconfitte
- 3 vittorie
- 1 pareggio
- 4 sconfitte
- 3 vittorie
- 1 pareggio
- 3 sconfitte
- 3 vittorie
- 1 pareggio
- 3 sconfitte
- 3 vittorie
- 1 pareggio
- 2 sconfitte
- 3 vittorie
- 1 pareggio
- 2 sconfitte
- 3 vittorie
- 2 pareggi
- 2 sconfitte
- 3 vittorie
- 2 pareggi
- 2 sconfitte
- 3 vittorie
- 3 pareggi
- 2 sconfitte
- 4 vittorie
- 2 pareggi
- 0 sconfitte
- 5 vittorie
- 0 pareggi
- 1 sconfitta
- 5 vittorie
- 2 pareggi
- 1 sconfitta
- Dall'arrivo di Spalletti il dato premia la Juventus con 2,13 punti ottenuti a partita. Non si tratta della media più alta in campionato da novembre: Inter (2,50) e Milan (2,33) hanno un rendimento superiore, ma entrambe hanno disputato finora due partite in meno (quella rinviata causa Supercoppa e la sfida della 17^ giornata). Indubbiamente, però, la nuova Juve di Spalletti ha un ritmo scudetto