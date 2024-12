Dove vedere Vitoria Guimaraes-Fiorentina

La Fiorentina è impegnata stasera contro il Vitoria Guimaraes, gara valida per la sesta giornata di Conference League. Si gioca alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Da non perdere l'appuntamento con Diretta Gol per seguire tutte le altre gare in contemporanea (canale 251 e NOW)

La Fiorentina è impegnata oggi contro il Vitoria Guimaraes, match da seguire in diretta alle ore 21.00, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca affidata a Massimo Marianella, commento di Lorenzo Minotti, a bordocampo Vanessa Leonardi; Diretta Gol con Daniele Barone. Appuntamento inoltre con il prepartita dalle ore 20 e il post gara con lo studio condotto da Mario Giunta in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Da non perdere inoltre Diretta Gol per seguire tutte le partite in contemporanea alle 21 su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

La copertina che aprirà gli studi di Conference League di Sky Sport è sulle note di "Tomorrow Was Today". Il brano fa parte dell'album "Born in the UK", all’interno del catalogo Rainbow Music presente nella production library FLIPPERMUSIC.

I numeri di Vitoria Guimaraes e Fiorentina

Questo sarà il primo incontro tra Vitória Guimarães e Fiorentina in competizioni europee; il Vitória ha vinto solo una delle quattro gare disputate contro squadre italiane (3P), mentre la Fiorentina è rimasta imbattuta negli otto precedenti match contro avversarie portoghesi in Europa (5V, 3N, incl. qualificazioni). La Fiorentina ha vinto quattro delle ultime cinque gare di Conference League (1P), incluse le due più recenti: tanti successi quanti ne aveva registrati nelle precedenti 11 partite nella competizione (6N, 1P, incl. qualificazioni). In particolare, la Viola non raccoglie tre vittorie di fila in questo torneo dal periodo ottobre-novembre 2023 (tre in quel caso).

La Fiorentina ha vinto 7-0 contro il Lask nello scorso turno registrando sia la sua vittoria più larga mai ottenuta in un match di una competizione europea che la seconda in assoluto nella storia della UEFA Conference League dopo Chelsea-Noah 8-0 del novembre 2024. La Fiorentina ha perso l’ultima gara fuori casa in Conference League (2-1 contro l’Apoel), mettendo fine a una striscia d’imbattibilità in trasferta nella competizione che durava da 13 incontri (9V, 4N); la Viola non perde due incontri esterni di fila nelle principali competizioni europee dal 2000 (3P). La Fiorentina ha realizzato almeno tre reti negli ultimi due incontri di Conference League (10 in totale); l’ultima volta in cui la Viola ha segnato almeno altrettanti gol per più gare di fila nella competizione risale al periodo tra novembre 2022 e febbraio 2023: tre in quel caso, due delle quali contro una squadra portoghese (lo Sporting Braga). Il Vitória Guimarães è una delle sole tre squadre, con Chelsea e Shamrock Rovers, ancora imbattuta in questa edizione della Conference League (4V, 1N); la squadra portoghese ha vinto tutti e cinque gli incontri casalinghi in competizioni europee in questa stagione (incl. qualificazioni), realizzando sempre più di una rete in ognuno di questi match.