Conference League, sorteggio playoff LIVE alle 13

Si procederà dunque con la coppia di squadre non teste di serie 21/22, di nuovo: la prima estratta finirà nel lato sinistro e la seconda nel lato destro; procedendo così allo stesso modo per le altre coppie di non teste di serie (19/20 e 17/18). A quel punto, tutte le non teste di serie sono assegnate al lato sinistro o destro del tabellone.