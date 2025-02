Sarà Fiorentina contro i greci del Panathinaikos agli ottavi di Conference. La Fiorentina ci arrivava da testa di serie, dopo aver concluso al terzo posto in classifica nel girone unico. Faticoso il passaggio del turno degli avversari, che hanno risolto la pratica Vikingur soltanto con un gol all'ultimo minuto prima dei supplementari. La Uefa deve ancora comunicare gli orari delle partite ma le date sono già sicure: andata giovedì 6 marzo in Grecia e ritorno giovedì 13 a Firenze. Ma come si inserisce tutto questo nel calendario incrociato col campionato? La Viola giocherà in casa col Lecce prima dell'andata, dunque tra le due partite di coppa il big match col Napoli. E, post ritorno, un altro big match, quello con la Juventus. Al sorteggio di Nyon, ricordiamo, si è definito il tabellone completo. La Fiorentina, in caso di passaggio del turno sfiderebbe una tra Lugano e Celje, mentre in proiezione semifinale ci sono Betis, Vitoria, Jagiellonia e Cerlce Brugge. Evitato il lato del tabellone del Chelsea, possibile soltanto in finale.

Che squadra è il Panathinaikos

Un gol all'ultimo minuto di recupero, appena prima dei supplementari. Così i greci hanno passato il turno contro il piccolo Vikingur, grazie a una rete di Tete. Quella del Panathinaikos è una squadra piena di ex Serie A: spicca su tutti il nome di Djuricic, ex di Benevento, Sampdoria e Sassuolo con oltre centocinquanta presenze in A. Il portiere titolare è un ex proprio della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski. In rosa anche Swiderski (ex Verona), Magnusson (Cesena), Ruben Perez (sei gettoni col Torino) e Jedvaj (due con la Roma). L'allenatore è il portoghese Rui Vitoria, mentre sono Tete (10 reti) e Ioannidis (9 come Djuricic) i giocatori da tenere d'occhio in zona gol. A centrocampo c'è quel Azzedine Ounahi che era stato autentica rivelazione col suo Marocco all'ultimo Mondiale: ai tempi giocava all'Angers, poi il Marsiglia se lo era assicurato per 8 milioni (piaceva anche al Napoli). Attualmente ai box per infortunio c'è invece Facundo Pellistri, ala argentina ex Man United. Da capire il suo eventuale recupero in vista degli ottavi. Il club è attualmente terzo in campionato a -5 dalla vetta e non vince uno scudetto dal 2010.