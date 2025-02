Ottavi di Conference: il sorteggio LIVE

I club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8) e, successivamente, vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice degli spareggi. Il sorteggio assegna il lato di tabellone per tutte le teste di serie (partendo da 7°/8° posto fino alle squadre al 1°/2°): la prima estratta viene posizionata nel lato sinistro , la seconda finisce nel lato destro. Le squadre che si erano classificate prima e seconda saranno sorteggiate contro le vincitrici degli spareggi tra le classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto; la terza e la quarta classificata affronteranno le vincitrici degli spareggi tra le classificate al 13°, 14°, 19° e 20° posto e così via. Dopo aver completato il tabellone degli ottavi di finale, i quarti di finale saranno definiti tra le coppie per ogni lato che disputeranno la gara di andata o di ritorno in casa. Allo stesso modo si procederà anche per stabilire l'ordine di gioco per le semifinali. Non è previsto un ulteriore sorteggio per la finale: essendo già completato il tabellone, la semifinalista sul lato sinistro sarà designata come squadra di casa pro forma a Breslavia.