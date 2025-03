Le probabili di Panathinaikos-Fiorentina

La Fiorentina torna ad Atene (città della finale di Conference 2023-2024 persa contro l'Olympiacos) per provare a rilanciare la propria corsa verso un'altra finale (e magari vincere il trofeo). Palladino ritrova Kean, ma deve rinunciare a Colpani, Adli e Folorunsho. La partita sarà live domani alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW