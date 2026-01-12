L'Inter è stata ripresa due volta dal Napoli nel 2-2 di San Siro, ma i nerazzurri si godono un Dimarco in grande forma. Con la rete del vantaggio è salito a nove partecipazioni a gol in questa stagione di A: un record tra i difensori dei top campionati. E dal suo ritorno all'Inter nel 2021 di reti ne ha fatte 19: altro primato tra i difensori della A. Dati Opta

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE