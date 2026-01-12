Gol+assist dei difensori: solo Grimaldo come Dimarco nei campionati top d'Europa
L'Inter è stata ripresa due volta dal Napoli nel 2-2 di San Siro, ma i nerazzurri si godono un Dimarco in grande forma. Con la rete del vantaggio è salito a nove partecipazioni a gol in questa stagione di A: un record tra i difensori dei top campionati. E dal suo ritorno all'Inter nel 2021 di reti ne ha fatte 19: altro primato tra i difensori della A. Dati Opta
- Con quattro gol e cinque assist Federico Dimarco ha partecipato a nove reti in questa stagione di Serie A, nessun difensore ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei
- Dal suo ritorno all’Inter nella stagione 2021/22, Federico Dimarco è il difensore che ha segnato più gol in Serie A (19)
- In 18 presenze in questo campionato Federico Dimarco ha già trovato tanti gol (quattro) quanti quelli realizzati in 33 partite nel 2024/25
