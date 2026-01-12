17 anni fa Cristiano Ronaldo vinse il World Player of the Year: i rivali dell'epoca
Era il 12 gennaio del 2009 quando Cristiano Ronaldo vinse il World Player of the Year 2008, in una classifica davvero niente male: a comporre la top cinque stellare dietro al portoghese, infatti, si posizionarono Lionel Messi, Fernando Torres, Kaká e Xavi
- Con 935 punti, Cristiano Ronaldo conquistò il World Player of the Year 2008 (con la premiazione che si tenne il 12 gennaio del 2009), dopo il suo sesto anno al Manchester United, in cui CR7 segnò ben 42 gol oltre alla vittoria della Premier League, della Champions League e del titolo di capocannoniere in entrambe le competizioni.
- Ma chi c'era con lui? Immancabile Lionel Messi, che ovviamente giocava con il Barcellona, che si piazzò secondo con 647 punti (dunque meno 288 da Ronaldo). In quell'annata, per l'argentino 22 gol e 18 assist in 48 presenze tra club e nazionale.
- E poi c'è El Niño Fernando Torres, che dopo sette anni all'Atletico Madrid, era reduce dalla stagione 2007-2008 con il Liverpool in Inghilterra. Annata che fu straordinaria per lo spagnolo con ben 33 reti. Campione d'Europa con la Spagna, nell'Europeo del 2008 Torres segnò il gol decisivo in finale contro la Germania.
- Indimenticabile Kaká, che a quei tempi vestiva la maglia del Milan (che poi lasciò nella stagione di mercato estiva). Nelle sue stagioni con i rossoneri, il brasiliano vanta ben 104 gol e 81 assist in 307 partite, con la conquista di una Champions League, un Mondiale per Club, uno scudetto, una Supercoppa italiana, due Supercoppe europee e il Pallone d'Oro del 2007. Nell'annata 2007-08, per il brasiliano 19 gol e 15 assist.
- A chiudere la top 5 ci fu Xavi. Ovviamente al Barcellona, club con il quale vanta 767 presenze. Centrocampista totale, nel 2008 fu protagonista anche con la vittoria dell'Europeo (vincendo anche il premio di miglior giocatore) con la Spagna.
