17 anni fa Cristiano Ronaldo vinse il World Player of the Year: i rivali dell'epoca

Era il 12 gennaio del 2009 quando Cristiano Ronaldo vinse il World Player of the Year 2008, in una classifica davvero niente male: a comporre la top cinque stellare dietro al portoghese, infatti, si posizionarono Lionel Messi, Fernando Torres, Kaká e Xavi

