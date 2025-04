Dove vedere NK Celje-Fiorentina

La Fiorentina è impegnata stasera in trasferta contro il Celje, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Si gioca alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

La Fiorentina è impegnata oggi in trasferta contro gli sloveni del Celje, match da seguire in diretta alle ore 21, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

I numeri di NK Celje e Fiorentina

Questa sarà la prima volta in assoluto che il Celje affronterà una squadra italiana in una competizione europea, nonché la prima volta che la Fiorentina affronterà una squadra slovena. Il Celje è la prima squadra slovena in assoluto a partecipare ai quarti di finale di una grande competizione europea (inclusa l'era della Jugoslavia). La Fiorentina ha sempre superato il turno nelle ultime sei occasioni in cui ha disputato i quarti di finale nelle principali competizioni europee, l'ultima volta che non ci è riuscita è stata nella Coppa UEFA 1969-70 (contro il Celtic). Escludendo le finali, la Fiorentina ha superato il turno in ciascuno dei precedenti otto turni nella fase a eliminazione diretta in Conference League, inclusa una rimonta contro il Panathinaikos negli ottavi di finale in questa stagione (sconfitta 2-3 in trasferta e vittoria 3-1 in casa). Il Celje è imbattuto in gare casalinghe nelle principali competizioni europee, grazie a tre vittorie e tre pareggi, segnando 26 gol e subendone 10. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei trasferte di Conference League (3N, 2P), subendo almeno due gol in tre delle quattro partite fuori casa in questa stagione nel torneo. Sfida tra le due squadre che hanno registrato il più alto valore di Expected Goals nella Conference League 2024/25: Celje (19,4) e Fiorentina (19,3). In generale, solo il Chelsea (29) ha realizzato più gol dei viola (23) e della formazione slovena (22) in questa edizione del torneo.