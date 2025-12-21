Premier League, i peggiori inizi di stagione della storia: incubo Wolverhampton
Non si ferma la crisi del Wolverhampton, sconfitto anche dal Brentford e arrivato all’undicesimo ko consecutivo, il quindicesimo in campionato. Un avvio di stagione da record negativo: è il peggiore dopo 17 giornate nella storia della Premier League a pari merito con lo Sheffield United. Scopri in questa gallery tutte le formazioni con gli inizi peggiori dopo 17 turni
- BURNLEY 2023/24: 8 punti
- 2 vittorie, 2 pareggi, 13 sconfitte
- Gol fatti: 16
- Gol subiti: 36
- WEST BROMWICH ALBION 2020/2021: 8 punti
- 1 vittoria, 5 pareggi, 11 sconfitte
- Gol fatti: 11
- Gol subiti: 39
- SHEFFIELD UNITED 2023/2024: 8 punti
- 2 vittorie, 2 pareggi, 13 sconfitte
- Gol fatti: 12
- Gol subiti: 43
- ASTON VILLA 2015/2016: 7 punti
- 1 vittoria, 4 pareggi, 12 sconfitte
- Gol fatti: 14
- Gol subiti: 31
- SOUTHAMPTON 2024/2025: 6 punti
- 1 vittoria, 3 pareggi, 13 sconfitte
- Gol fatti: 11
- Gol subiti: 36
- SHEFFIEL WEDNESDAY 1999/2000: 6 punti
- 1 vittoria, 3 pareggi, 13 sconfitte
- Gol fatti: 14
- Gol subiti: 41
- DERBY COUNTY 2007/2008: 6 punti
- 1 vittoria, 3 pareggi, 13 sconfitte
- Gol fatti: 6
- Gol subiti: 39
- SUNDERLAND 2004/2005: 5 punti
- 1 vittoria, 2 pareggi, 14 sconfitte
- Gol fatti: 14
- Gol subiti: 35
- PORTSMOUTH 2009/2010: 2 punti *
- 3 vittorie, 2 pareggi, 12 sconfitte
- Gol fatti: 15
- Gol subiti: 26
- SHEFFIELD UNITED 2020/2021: 2 punti
- 2 pareggi, 15 sconfitte
- Gol fatti: 8
- Gol subiti: 29
- WOLVERHAMPTON 2025/2026: 2 punti
- 2 pareggi, 15 sconfitte
- Gol fatti: 9
- Gol subiti: 37