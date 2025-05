Dove vedere Fiorentina-Betis

La Fiorentina è impegnata oggi in casa contro gli spagnoli del Betis, match da seguire in diretta alle ore 21 , su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Federico Zancan, commento di Blerim Dzemaili; a bordocampo Vanessa Leonardi e Marina Presello; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Appuntamento inoltre con il prepartita e il post gara -dalle 20 e dalle 23 - con lo studio condotto da Mario Giunta in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Da non perdere inoltre Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Fiorentina e Betis

Il Betis ha vinto 2-1 contro la Fiorentina all'andata, in quello che è stato il loro primo incontro in una competizione europea. La Fiorentina è passata al turno successivo in entrambe le precedenti occasioni in cui ha perso l'andata di una sfida a eliminazione diretta di Conference League: contro il Basilea nella semifinale del 2022/23 e contro il Panathinaikos negli ottavi di finale di questa stagione. La Fiorentina è imbattuta in casa in Conference League dall'inizio della stagione 2023/24 (8V 3N), con cinque delle otto vittorie ottenute in questo arco di tempo con un margine di due o più gol. La Fiorentina cercherà di raggiungere la finale della Conference League per la terza stagione consecutiva; l'ultima squadra italiana a raggiungere una finale in tre stagioni consecutive nelle principali competizioni europee è stata la Juventus, che ha raggiunto quattro finali tra il 1995 e il 1998 (1 Coppa UEFA, 3 Champions League). Il Betis ha superato cinque dei sette principali incontri ad eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee in cui ha vinto l'andata in casa, ma le due eliminazioni in questi incontri sono arrivate nelle uniche partite vinte con un solo gol di scarto. Il Betis è imbattuto nelle ultime quattro trasferte in Conference (3V 1N) e non ha ancora perso una partita in questa competizione con un margine di due o più gol. Rolando Mandragora ha giocato 36 partite in Conference League, nessun altro giocatore ha superato le 30 presenze nella competizione; ha segnato un gol in ognuna delle ultime tre partite all'Artemio Franchi nella competizione, registrando anche un assist in questo periodo.