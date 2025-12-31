Carnevali: "Inter e Bologna seguono Muharemovic"

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dell'imminente calciomercato a Tuttosport facendo un bilancio anche del suo lavoro al Sassuolo: "Il voto al 2025 è un bel 9 pensando al percorso in serie B e alla promozione. Abbiamo cambiato tanti giocatori ma siamo molto soddisfatti dei risultati e della posizione in classifica". Poi un elogio speciale a Fabio Grosso: "Per me è un allenatore da grande squadra"

Giovanni Carnevali gode della stima trasversale di tanti presidenti del nostro calcio. Alla guida del Sassuolo nell'ultimo decennio ha ottenuto risultati importanti e, dopo la retrocessione di due stagioni fa in serie B, quest'anno ha ritrovato la massima serie subito da protagonista. A Tuttosport ha parlato del presente ma anche del passato e del futuro in chiave mercato partendo dai nomi di due calciatori che ha lanciato e che sono al centro del mercato come Frattesi e Raspadori: "Sono due giocatori che amo, se fossi in un grande club li prenderei sempre. Frattesi è richiesto dalla Juve e può giocare in qualsiasi squadra, anche per le caratteristiche che ha. La Juve lo voleva quando è andato all’Inter, così come il Napoli. L’Inter è stata solo più determinata e ha fatto la differenza la volontà del ragazzo. Raspadori lo prenderei subito , non so solo quanto l’Atletico Madrid sia disposto a lasciarlo andare facilmente. Non penso sia così semplice”.

Carnevali: "Muhamerovic non ha prezzo..."

Tornando all’attualità, Giovanni Carnevali apre il capitolo Muharemovic, difensore alla sua seconda stagione in neroverde. Il classe 2003, è uno dei nomi più caldi del prossimo mercato: “Non lo dobbiamo vendere per forza. Vogliamo valorizzarlo. Avevo già venduto Locatelli all’Arsenal, ma preferiva la Juventus e abbiamo scelto di accontentarlo rinunciando a qualche soldo in più. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo. Poi, però, dobbiamo trovare anche un sostituto”. Ed effettivamente, qualche club si è già fatto avanti: “Qualche approccio lo abbiamo già avuto. Non con il Bournemouth, con l’Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiali. Pure il Bologna l’altra sera mi ha chiesto di Muharemovic. Penso al nostro di mercato, non certo agli incastri della Juve. Magari Muharemovic può interessare pure alla Juve stessa, chissà…”.. Infine il voto al 2025 del Sassuolo e le parole su Fabio Grosso: "Un bel 9. Per il percorso in Serie B, che è stato fantastico, ma anche per il buonissimo ritorno nella massima serie. Abbiamo cambiato tanti giocatori, ci sono tanti nuovi, ma siamo messi bene: siamo molto soddisfatti, in misura maggiore rispetto alla classifica e ai punti. Nessuno mi ha ancora chiesto di Grosso ma a chi lo dovesse fare, direi che è da grande club. Senza mentire, è tra i giovani allenatori più bravi in assoluto e riservato, non è da pubbliche relazioni"