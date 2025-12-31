L'obiettivo degli emiliani è il difensore argentino del Fluminense, acquistato dai brasiliani a gennaio 2025 e che in estate ha affrontato l'Inter al Mondiale per Club. Centrale e all'occorrenza terzino, potrebbe essere il nuovo rinforzo per Italiano

Il Bologna guarda ancora in Sudamerica per rinforzare la sua rosa e restare competitivo nelle posizioni di vertice. I rossoblù hanno messo nel mirino Juan Pablo Freytes, 25enne difensore argentino del Fluminense : centrale, ma all'occorrenza impiegabile come terzino sinistro, ha le caratteristiche ideali per il gioco di Italiano, con velocità e tecnica che si sposano bene con la pressione alta adottata dalla squadra emiliana, e lo abbiamo visto all'opera all'ultimo Mondiale per Club (con anche un gol all'attivo), dove è arrivato fino in semifinale con il club brasiliano, eliminato dal Chelsea in una gara tuttavia non giocata causa squalifica.

Chi è Juan Pablo Freytes: il profilo

Classe 2000, Freytes è cresciuto nel Newell's Old Boys con cui ha debuttato da professionista nel 2019, ma nel club che è stato anche di Leo Messi non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio per emergere. Da qui il prestito al Rivadavia e poi ai cileni de La Calera. Nel gennaio 2024 sono stati i peruviani dell'Allianz Lima a puntare su di lui, prelevandolo in prestito con diritto di riscatto: un'ottima annata, prolifica anche dal punto di vista realizzativo (3 reti in 17 presenze), che gli ha attirato le attenzioni del Fluminense. I brasiliani lo hanno acquistato all'inizio del 2025 per 2.2 milioni e con il 'Flu' ha giocato finora 62 partite e segnato un gol.