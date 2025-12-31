Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Bologna, obiettivo Freytes del Fluminense per la difesa. Le news di calciomercato

Calciomercato

L'obiettivo degli emiliani è il difensore argentino del Fluminense, acquistato dai brasiliani a gennaio 2025 e che in estate ha affrontato l'Inter al Mondiale per Club. Centrale e all'occorrenza terzino, potrebbe essere il nuovo rinforzo per Italiano

GLI ACQUISTI UFFICIALI DI GENNAIO

Il Bologna guarda ancora in Sudamerica per rinforzare la sua rosa e restare competitivo nelle posizioni di vertice. I rossoblù hanno messo nel mirino Juan Pablo Freytes, 25enne difensore argentino del Fluminense: centrale, ma all'occorrenza impiegabile come terzino sinistro, ha le caratteristiche ideali per il gioco di Italiano, con velocità e tecnica che si sposano bene con la pressione alta adottata dalla squadra emiliana, e lo abbiamo visto all'opera all'ultimo Mondiale per Club (con anche un gol all'attivo), dove è arrivato fino in semifinale con il club brasiliano, eliminato dal Chelsea in una gara tuttavia non giocata causa squalifica.    

Chi è Juan Pablo Freytes: il profilo

Classe 2000, Freytes è cresciuto nel Newell's Old Boys con cui ha debuttato da professionista nel 2019, ma nel club che è stato anche di Leo Messi non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio per emergere. Da qui il prestito al Rivadavia e poi ai cileni de La Calera. Nel gennaio 2024 sono stati i peruviani dell'Allianz Lima a puntare su di lui, prelevandolo in prestito con diritto di riscatto: un'ottima annata, prolifica anche dal punto di vista realizzativo (3 reti in 17 presenze), che gli ha attirato le attenzioni del Fluminense. I brasiliani lo hanno acquistato all'inizio del 2025 per 2.2 milioni e con il 'Flu' ha giocato finora 62 partite e segnato un gol.

Approfondimento

Il calendario delle big fino alla sosta di marzo

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Juve a caccia di un play: piace Guido Rodriguez

juventus

I bianconeri valutano il profilo di Guido Rodriguez del West Ham per regalare un play a...

Muharemovic-Frattesi, Inter e Juve: lo scenario

Calciomercato

Protagonista del gol del pari contro il Bologna e di un ottimo inizio stagione con il Sassuolo,...

Lazio, rinnovi di Gila e Romagnoli tra le priorità

Calciomercato

Tra le priorità in casa Lazio ci sono i rinnovi contrattuali di alcuni calciatori, tra i quali...

Richardson si mette sul mercato: "Via a gennaio"

FIORENTINA

Il centrocampista viola ha parlato a L'Equipe: "La società disse che contava su di me e non mi ha...

Fiorentina, trattativa Paratici: uomo delle sfide

Calciomercato

A Paratici piace scovare il talento e assemblarlo. Nella Juventus dei nove scudetti consecutivi,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE