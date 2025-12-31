Manna: "Vogliamo alzare la qualità dell'attacco"

Il direttore sportivo del Napoli ha parlato al Corriere dello Sport: "A gennaio vogliamo alzare la qualità dell'attacco - ha spiegato -. L'anno scorso abbiamo venduto il miglior giocatore e forse non l'abbiamo sostituito all'altezza. Lucca e Lang? Scenari aperti, nessuna decisione a priori. Discutiamo i rinnovi con Anguissa e Rrahmani, poi sarà il turno di Spinazzola e Juan Jesus. Non siamo strafavoriti per lo scudetto"

" Vogliamo alzare la qualità, soprattutto nel reparto offensivo ". Giovanni Manna traccia la strada di quello che sarà il calciomercato del Napoli nella finestra di gennaio e lo chiarisce in un'intervista ai Corriere dello Sport. "Per inserire un calciatore bisogna fare spazio nella rosa a livello economico - ha spiegato il direttore sportivo degli azzurri -. Per noi è un paradosso, per il patrimonio netto e la solidità che abbiamo, ma il presidente e l’Ad Chiavelli ci stanno lavorando e siamo fiduciosi. Vorremmo migliorare il livello della squadra senza rompere gli equilibri, non so se ci riusciremo ma ci proveremo perché gennaio è sempre rischioso. L’anno scorso abbiamo venduto il calciatore più importante e forse non l’abbiamo ancora sostituito all’altezza ". E su Lucca ha detto: "In carriera è sempre stato un diesel. Via a gennaio? Vogliamo migliorare la squadra e non peggiorarla, ma gli scenari sono tutti aperti . Vediamo, anche perché dovendo operare a saldo zero dobbiamo essere attenti a ogni eventuale opportunità. Lo scambio di prestiti con Dovbyk non è al momento una strada percorribile“.

"Lang? Il gruppo viene prima del singolo"

"Lang arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite - ha aggiunto -. Ci aspettiamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori: i giocatori devono essere contenti e coinvolti e il gruppo viene prima, se lo capiscono è bene altrimenti faremo scelte legate al momento. Hojlund? Non avevamo dubbi su di lui, c’è un obbligo di riscatto in caso di Champions“. Manna ha parlato anche della questione rinnovi: "Discutiamo da tempo con Anguissa e Rrahmani, vogliamo sicuramente continuare con loro. Anche Spinazzola e Juan Jesus sono in scadenza, da marzo affronteremo questi discorsi". Infine una battuta sulla corsa scudetto: "Il Napoli non è strafavorito e non lo dico per scaricare la pressione su altri - ha concluso -. L'Inter rimane la più forte, il Milan ha una sola competizione e un grande allenatore, così come la Roma, la Juve ha Spalletti e investito tanto. Non c'è una favorita perché la Serie A è un campionato dove tutti possono perdere con tutti".