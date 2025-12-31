Napoli, Manna: "Vogliamo alzare la qualità dell'attacco"napoli
Il direttore sportivo del Napoli ha parlato al Corriere dello Sport: "A gennaio vogliamo alzare la qualità dell'attacco - ha spiegato -. L'anno scorso abbiamo venduto il miglior giocatore e forse non l'abbiamo sostituito all'altezza. Lucca e Lang? Scenari aperti, nessuna decisione a priori. Discutiamo i rinnovi con Anguissa e Rrahmani, poi sarà il turno di Spinazzola e Juan Jesus. Non siamo strafavoriti per lo scudetto"
"Vogliamo alzare la qualità, soprattutto nel reparto offensivo". Giovanni Manna traccia la strada di quello che sarà il calciomercato del Napoli nella finestra di gennaio e lo chiarisce in un'intervista ai Corriere dello Sport. "Per inserire un calciatore bisogna fare spazio nella rosa a livello economico - ha spiegato il direttore sportivo degli azzurri -. Per noi è un paradosso, per il patrimonio netto e la solidità che abbiamo, ma il presidente e l’Ad Chiavelli ci stanno lavorando e siamo fiduciosi. Vorremmo migliorare il livello della squadra senza rompere gli equilibri, non so se ci riusciremo ma ci proveremo perché gennaio è sempre rischioso. L’anno scorso abbiamo venduto il calciatore più importante e forse non l’abbiamo ancora sostituito all’altezza". E su Lucca ha detto: "In carriera è sempre stato un diesel. Via a gennaio? Vogliamo migliorare la squadra e non peggiorarla, ma gli scenari sono tutti aperti. Vediamo, anche perché dovendo operare a saldo zero dobbiamo essere attenti a ogni eventuale opportunità. Lo scambio di prestiti con Dovbyk non è al momento una strada percorribile“.
"Lang? Il gruppo viene prima del singolo"
"Lang arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite - ha aggiunto -. Ci aspettiamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori: i giocatori devono essere contenti e coinvolti e il gruppo viene prima, se lo capiscono è bene altrimenti faremo scelte legate al momento. Hojlund? Non avevamo dubbi su di lui, c’è un obbligo di riscatto in caso di Champions“. Manna ha parlato anche della questione rinnovi: "Discutiamo da tempo con Anguissa e Rrahmani, vogliamo sicuramente continuare con loro. Anche Spinazzola e Juan Jesus sono in scadenza, da marzo affronteremo questi discorsi". Infine una battuta sulla corsa scudetto: "Il Napoli non è strafavorito e non lo dico per scaricare la pressione su altri - ha concluso -. L'Inter rimane la più forte, il Milan ha una sola competizione e un grande allenatore, così come la Roma, la Juve ha Spalletti e investito tanto. Non c'è una favorita perché la Serie A è un campionato dove tutti possono perdere con tutti".