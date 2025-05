Si infrange allo stadio Franchi il sogno della terza finale di Conference di fila per la Fiorentina: ai supplementari finisce 2-2 il ritorno contro il Betis. Non basta la doppietta di Gosens, il migliore in campo. Nella squadra di Palladino bene anche Dodò e Ranieri. Kean e Gudmundsson deludono, Adli il peggiore. Tutti i voti della semifinale di ritorno di Conference League: la pagelle di Federico Zancan

FIORENTINA-BETIS 2-2, GOL E HIGHLIGHTS