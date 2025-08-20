Torna la Conference League, con il playoff tra gli ucraini del Polissya e la Fiorentina. Pioli lancia subito il tridente: Dzeko, Gudmundsson e Kean tutti in campo insieme, dal 1' anche il nuovo innesto estivo Sohm. La partita sarà LIVE giovedì 21 agosto alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW

PIOLI: "SIAMO PRONTI, BELTRAN FUORI PER MOTIVI DI MERCATO"