Polissya-Fiorentina, le probabili formazioni del Playoff di Conference League
Torna la Conference League, con il playoff tra gli ucraini del Polissya e la Fiorentina. Pioli lancia subito il tridente: Dzeko, Gudmundsson e Kean tutti in campo insieme, dal 1' anche il nuovo innesto estivo Sohm. La partita sarà LIVE giovedì 21 agosto alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW
- Portiere: DE GEA
- Difensore di destra: COMUZZO
- Difensore centrale: PONGRACIC
- Difensore di sinistra: RANIERI
- Esterno destro: DODO
- Centrocampista centrale: SOHM
- Centrocampista centrale: FAGIOLI
- Esterno sinistro: GOSENS
- Trequartista: DZEKO
- Trequartista: GUDMUNDSSON
- Attaccante: KEAN
- Pioli lancia subito il tridente: Dzeko, Gudmundsson e Kean tutti in campo insieme
- Dal 1' anche il nuovo innesto estivo Sohm
- POLISSYA (4-3-3, la probabile formazione) Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Mykaylichenko; Lednev, Babenko, Andryievski; Gutsulyak, Filippov, Krushynskyi. All. Rotan.