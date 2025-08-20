Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Polissya-Fiorentina, le probabili formazioni del Playoff di Conference League

Conference League fotogallery
13 foto

Torna la Conference League, con il playoff tra gli ucraini del Polissya e la Fiorentina. Pioli lancia subito il tridente: Dzeko, Gudmundsson e Kean tutti in campo insieme, dal 1' anche il nuovo innesto estivo Sohm. La partita sarà LIVE giovedì 21 agosto alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW

PIOLI: "SIAMO PRONTI, BELTRAN FUORI PER MOTIVI DI MERCATO"

Calcio: altre fotogallery

Atalanta, ufficiale Krstovic: al Lecce 25 milioni

Calciomercato

Krstovic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta. La Roma si rinforza in attacco con...

119 foto

Andata Playoff Champions, 4 partite alle 21

Champions League

Mourinho cerca il ritorno in Champions: alle 21  il suo Fenerbahce ospita il Benfica...

40 foto

Le probabili formazioni di Polissya-Fiorentina

Conference League

Torna la Conference League, con il playoff tra gli ucraini del Polissya e la...

13 foto

Media punti ad agosto: i migliori allenatori in A

LA STATISTICA

"I campioni di agosto". Spesso uno sfottò tra tifosi per chi si esalta troppo presto. Iniziare...

11 foto

Bari, fatta per il ritorno di Gaetano Castrovilli

Calciomercato

Gaetano Castrovilli ritorna al Bari. Il centrocampista, dopo esser rimasto svincolato in seguito...

23 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza