Alessandro Ferrari (dg Fiorentina): "La scelta di Pioli è nata sentendo quanto fosse felice quando gli abbiamo fatto la prima telefonata. Ora l'obiettivo comune è quello di alzare l'asticella. Partiamo da una base importante, ne abbiamo tenuti di preziosi e abbiamo aggiunto altra qualità. Kean? Sta benissimo con noi, con il rinnovo siamo ai dettagli. Le tentazioni magari ci sono state ma siamo stati bravi. Piccoli? Siamo vicini, altro sforzo economico della società. Siamo già una signora squadra, poi negli ultimi giorni può accadere di tutto"