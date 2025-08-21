Polissya-Fiorentina, il risultato in diretta del Playoff di Conference League
Esordio in Conference League per la Fiorentina di Stefano Pioli che a Presov, in Slovacchia, affronta nei playoff gli ucraini del Polissya. L'allenatore della Viola schiera Ndour e Gudmundsson a supporto di Moise Kean. Dal 1' anche il nuovo innesto estivo Sohm, panchina per Edin Dzeko. La partita LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW
POLISSYA-FIORENTINA 0-0 LIVE
POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko, Sarapii, Korniichuk; Lednev, Babenko, Andryievskiy; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All. Rotan.
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Pioli.
in evidenza
Squadre in campo, con i giocatori di Fiorentina e Polissya schierati a centrocampo. Gli ucraini avvolti nelle bandiere del loro Paese, ora il saluto e il sorteggio tra i capitani
Gosens: "Pioli ha portato energia positiva"
Prima del via, Gosens ha parlato ai microfoni di Sky: "Sta nascendo una Fiorentina molto interessante, Pioli ha portato energia positiva e strategie nuove che già oggi vogliamo mettere in campo. Finora però sono state solo chiacchiere, oggi si inizia con la pratica. Pioli ci parla tanto e con lui c'è stata subito sintonia"
Accadde oggi: il 21 agosto 2019 arrivava Ribery
A proposito di mercato, proprio oggi, esattamente 6 anni fa, la Fiorentina festeggiava l'arrivo di Ribery con un'accoglienza indimenticabile.
Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?Vai al contenuto
Beltran vicino al Cska Mosca
Sempre Ferrari, sul possibile addio di Beltran (si parla di Cska Mosca): "Con Beltran ottimo rapporto perché è u professionista perfetto, ora anche lui sta maturando l'idea di confrontarsi con altre competizioni, vediamo"
Ferrari (dg Fiorentina): "Con Kean ai dettagli per il rinnovo"
Alessandro Ferrari (dg Fiorentina): "La scelta di Pioli è nata sentendo quanto fosse felice quando gli abbiamo fatto la prima telefonata. Ora l'obiettivo comune è quello di alzare l'asticella. Partiamo da una base importante, ne abbiamo tenuti di preziosi e abbiamo aggiunto altra qualità. Kean? Sta benissimo con noi, con il rinnovo siamo ai dettagli. Le tentazioni magari ci sono state ma siamo stati bravi. Piccoli? Siamo vicini, altro sforzo economico della società. Siamo già una signora squadra, poi negli ultimi giorni può accadere di tutto"
Minotti: "Dzeko fuori stasera scelta logica"
Su Sky è iniziato il prepartita con i commenti e le analisi in studio. Lorenzo Minotti: "Pioli ha già iniziato a dare un'identità tattica precisa, con questa difesa a 3. La scelta di Dzeko fuori all'inizio è logica perché altrimenti non avrebbe attaccanti in panchina a disposizione in caso di bisogno e poi ci sono diverse partite ravvicinate".
I punti deboli del Polissya
Già 7 partite nelle gambe per il Polissya che però viene da 3 sconfitte consecutive, due in campionato e una (ininfluente) nel precedente turno di Conference. Squadra che, per stessa ammissione del suo allenatore, una volta che prende gol va in difficoltà e non ha grande capacità di reagire a causa della mancanza di personalità dei suoi giocatori
Rinforzo in attacco per Pioli: arriva Piccoli
Fiorentina in chiusura per Piccoli del CagliariVai al contenuto
Ranieri: "Preliminari difficili, ho visto i miei compagni carichi"
Già due turni di qualificazione per il Polissya
Gli ucraini del Polissya hanno fatto il loro ingresso nella competizione nel secondo turno di qualificazione e hanno già eliminato due squadre. La prima squadra a essere eliminata è stata il Santa Coloma (Andorra), mentre la seconda il Paksi (Ungheria)
Pioli: "Pronti per il Polissya, voglio entusiasmo"
Fiorentina, le scelte di Pioli
Pioli sceglie Ndour e Gudmundsson a supporto di Kean: parte dunque dalla panchina Dzeko. Gioca dal 1' anche il nuovo innesto estivo Sohm, a centrocampo con Fagioli; Dodo e Gosens sulle fasce, mentre il terzetto difensivo a protezione di De Gea è formato da Comuzzo-Pongracic e Ranieri.
- FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Pioli.
Quali squadre saranno ammesse al sorteggio?
Al sorteggio di Montecarlo parteciperanno le 24 squadre vincitrici degli spareggi di Conference League e le 12 perdenti degli spareggi di Europa League.
Quando ci sarà il sorteggio della fase campionato?
Una volta terminati i playoff, si potrà procedere con il sorteggio che determinerà le partite che ciascuna squadra dovrà giocare nella "fase campionato". Si svolgerà venerdì 29 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo.
Giovedì 28 agosto la gara di ritorno
La settimana prossima, giovedì 28 agosto alle 20, ci sarà la gara di ritorno al "Franchi". La squadra che avrà la meglio nei 180 minuti accederà alla competizione vera e propria nella "fase campionato".