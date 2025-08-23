Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la situazione

Pioli ha già avuto le prime risposte dalla Fiorentina. E sono positive

Vanessa Leonardi

Vanessa Leonardi

La Viola cambia pelle: approccio solido, organizzazione evidente e un Gudmundsson che può riscoprirsi trascinatore della squadra per la stagione che sta per cominciare. E Pioli raccoglie le prime conferme da un gruppo che, dopo le incertezze del passato, sembra più maturo e pronto a fare grandi cose

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ