Conference, Kean squalificato per due giornate

Conference League, Moise Kean della Fiorentina squalificato per due giornatefiorentina
L'attaccante Viola - espulso con un rosso diretto per una gomitata a un avversario nel corso della sfida di andata contro il Polyssia - è stato squalificato dalla Uefa per due giornate in Conference League
E' arrivata la sentenza del giudice sportivo della Uefa su Moise Kean, espulso nell'andata del playoff di Conference League contro gli ucraini del Polissya (match terminato 3-0 per la squadra di Pioli. L'attaccante italiano è stato squalificato per due giornate perché non è stata riscontrata la violenza del gesto che avrebbe portato la sospensione a tre giornate. Kean salterà il ritorno del playoff e l'eventuale primo turno della fase campionato. L'ex Juventus era stato allontanato dal campo con un rosso diretto, per una reazione violenta in seguito a una provocazione del centrale del Polissya Sarapiyy, che gli aveva tirato i capelli portando Kean a reagire con una gomitata intenzionale.