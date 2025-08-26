Conference, Kean squalificato per due giornate

E' arrivata la sentenza del giudice sportivo della Uefa su Moise Kean, espulso nell'andata del playoff di Conference League contro gli ucraini del Polissya (match terminato 3-0 per la squadra di Pioli. L'attaccante italiano è stato squalificato per due giornate perché non è stata riscontrata la violenza del gesto che avrebbe portato la sospensione a tre giornate. Kean salterà il ritorno del playoff e l'eventuale primo turno della fase campionato. L'ex Juventus era stato allontanato dal campo con un rosso diretto, per una reazione violenta in seguito a una provocazione del centrale del Polissya Sarapiyy, che gli aveva tirato i capelli portando Kean a reagire con una gomitata intenzionale.