Le pagelle di Fiorentina-Polissya 3-2

Fiorentina-Polissya 3-2, le pagelle del Playoff di Conference League
La Fiorentina accede alla fase campionato di Conference League. La Viola ha battuto in rimonta 3-2 il Polissya dopo la vittoria per 3-0 nella gara di andata. Fagioli, Gosens e Ranieri i migliori in campo con un 7 in pagella, stesso voto anche per Stefano Pioli. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Massimo Marianella
- DE GEA voto 6
- COMUZZO voto 5,5
- PABLO MARI voto 6
- VITI voto 6
- DODO voto 6,5
- FAGIOLI voto 7
- MANDRAGORA voto 6
- PARISI voto 5,5
- NDOUR voto 5,5
- FAZZINI voto 6,5
- DZEKO voto 6
- dal 46' GOSENS voto 7
- dal 46' GUDMUNDSSON voto 6,5
- dal 65' PONGRACIC voto 6
- dal 65' SOHM voto 6
- dall'86' RANIERI voto 7