Fiorentina-Polissya 3-2, le pagelle del Playoff di Conference League

La Fiorentina accede alla fase campionato di Conference League. La Viola ha battuto in rimonta 3-2 il Polissya dopo la vittoria per 3-0 nella gara di andata. Fagioli, Gosens e Ranieri i migliori in campo con un 7 in pagella, stesso voto anche per Stefano Pioli. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Massimo Marianella

Le pagelle di Fiorentina-Polissya 3-2

