Sorteggi Europa League e Conference, le avversarie delle italiane in diretta streaming

A Montecarlo si svela la fase campionato di Europa League: la Roma ha pescato Lille e Rangers dalla prima fascia. Il Bologna affronterà Aston Villa, Celtic e Friburgo. In Conference League la Fiorentina dovrà vedersela con il Rapid Vienna, la Dinamo Kiev e il Mainz.

Europa League, le avversarie delle italiane

  • ROMA:  Lille (casa), Rangers (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta)
  • BOLOGNA: Salisburgo (casa), Aston Villa (trasferta), Celtic (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Friburgo (casa), FCSB (trasferta), Brann (casa), Celta Vigo (trasferta)

Conference League, le avversarie della Fiorentina

  • FIORENTINA: Rapid Vienna (trasferta), Dinamo Kiev (casa), Mainz (trasferta), Aek Atene (casa), Sigma Olomouc (casa), Losanna (trasferta)

Europa e Conference, guarda il sorteggio LIVE

Le avversarie della Fiorentina

Le avversarie: Rapid Vienna (trasferta), Dinamo Kiev (casa), Mainz (trasferta), Aek Atene (casa), Sigma Olomouc (casa), Losanna (trasferta)

Inizia il sorteggio della Conference League

Si parte!

Il sorteggio del Bologna

Il sorteggio della Roma

Tra poco il sorteggio della Conference League

Tra qualche minuto inizierà il sorteggio della Conference League, scopriremo le avversarie della Fiorentina

Si passa al Bologna, ecco tutte le avversarie

Le avversarie: Salisburgo (casa), Aston Villa (trasferta), Celtic (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Friburgo (casa), FCSB (trasferta), Brann (casa), Celta Vigo (trasferta)

Avversarie Bologna

Il Bologna pesca il Celtic e il Maccabi Tel Aviv

Dalla seconda fascia la squadra di Italiano ha pescato il Celtic (in casa) e il Maccabi Tel Aviv (in traserta)

Si passa alla seconda fascia

  • Fenerbahce
  • Braga
  • Stella Rossa
  • Lione
  • Paok
  • Viktoria Plzen
  • Ferencvaros
  • Celtic
  • Maccabi Tel Aviv

Prime due avversarie del Bologna

Il Bologna dovrà vedersela con Aston Villa e Salisburgo, entrambe appartenenti alla prima fascia

Si parte dalla Roma

Le avversarie: Lille (casa), Rangers (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta)

avversarie roma

Inizia il sorteggio a Montecarlo

Si parte!

In corso una Review della scorsa edizione di Europa League

Inizia la cerimonia a Montecarlo

E' iniziata la cerimonia a Montecarlo, tra qualche minuto scopriremo le avversarie di Roma e Bologna

Tutto pronto per i sorteggi

Si parte adesso, alle 13, per conoscere la fase campionato di Europa e Conference League, competizioni che saranno svelate in un'unica cerimonia

Champions League, la campagna Sky con Sorrentino e Caressa

I sorteggi di Champions: le avversarie delle italiane

Nel pomeriggio di giovedì, invece, sono diventate ufficiali le squadre che affronteranno Inter, Juventus, Napoli e Atalanta

Sorteggi Champions: le avversarie delle italiane

Sorteggi Champions: le avversarie delle italiane

Manca sempre meno ai sorteggi di Europa e Conference League

Come funziona il sorteggio di Europa League

La nuova formula che abbiamo imparato a conoscere nella scorsa edizione, la prima con il formato rinnovato:

  • Le 36 partecipanti sono suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente.
  • Si parte dalla 1^ fascia con l’estrazione manuale delle palline, squadre che tramite il software automatizzato saranno accoppiate alle rispettive otto avversarie.
  • La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri club fino all'estrazione di tutti gli accoppiamenti

Le regole del sorteggio

  • Due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro avversarie di ogni fascia, determinate dal software.
  • Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra.
  • Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione

Il calendario sarà comunicato domenica 31 agosto

A breve Roma e Bologna conosceranno le proprie avversarie. Il calendario con le date e gli orari delle partite, invece, sarà annunciato nella giornata di domenica

Le 36 squadre qualificate in Europa League

Europa League, le 36 squadre qualificate e tutte le fasce

Europa League, le 36 squadre qualificate e tutte le fasce

La 1^ fascia

  • Roma
  • Porto 
  • Rangers
  • Feyenoord
  • Lille
  • Dinamo Zagabria
  • Betis 
  • Salisburgo
  • Aston Villa

La 2^ fascia

  • Fenerbahce
  • Braga
  • Stella Rossa
  • Lione
  • Paok
  • Viktoria Plzen
  • Ferencvaros
  • Celtic
  • Maccabi Tel Aviv

La 3^ fascia

  • Young Boys
  • Basilea
  • Midtjylland
  • Friburgo
  • Ludogorets
  • Nottingham Forest
  • Sturm Graz
  • FCSB
  • Nizza

La 4^ fascia

  • Bologna
  • Celta Vigo
  • Stoccarda
  • Panathinaikos
  • Malmö
  • Go Ahead Eagles
  • Utrecht
  • Genk
  • Brann

Le date della fase campionato di Europa League

  • 1^ giornata: 24 e 25 settembre 2025
  • 2^ giornata: 2 ottobre 2025
  • 3^ giornata: 23 ottobre 2025
  • 4^ giornata: 6 novembre 2025
  • 5^ giornata: 27 novembre 2025
  • 6^ giornata: 11 dicembre 2025
  • 7^ giornata 7: 22 gennaio 2026
  • 8^ giornata: 29 gennaio 2026

Le date della fase a eliminazione diretta di Europa League

  • Playoff: 19 e 26 febbraio 2026
  • Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
  • Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
  • Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
  • Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

Gli highlights di Fiorentina-Polissya 3-2

Vittoria in rimonta dei viola nel ritorno dei playoff di Conference, risultato che ha garantito l'accesso alla fase campionato

Pioli: "Siamo stati bravi a ricompattarci"

Come funziona il sorteggio di Conference

  • Le 36 squadre partecipanti sono suddivise in 6 fasce da 6 squadre ciascuna.
  • Ogni squadra affronta una rivale per fascia: disputerà 3 partite in casa e altrettante in trasferta

Format e classifica della fase campionato

  • Le prime 8 della classifica generale vanno direttamente agli ottavi come teste di serie.
  • Le squadre piazzate tra il 9° e 24° posto disputano i playoff (quelle tra il 9° e 16° posto sfideranno le squadre tra il 17° e il 24°).
  • Le squadre classificate dal 25° posto in poi sono eliminate

Le 36 squadre qualificate in Conference League

Conference League, le 36 squadre qualificate e tutte le fasce

Conference League, le 36 squadre qualificate e tutte le fasce

La 1^ fascia

  • Fiorentina
  • AZ Alkmaar
  • Shakhtar Donetsk
  • Slovan Bratislava
  • Rapid Vienna
  • Legia Varsavia

La 2^ fascia

  • Sparta Praga
  • Dinamo Kiev
  • Crystal Palace
  • Lech Poznan
  • Rayo Vallecano
  • Shamrock Rovers

La 3^ fascia

  • Omonia Nicosia
  • Mainz
  • Strasburgo
  • Jagiellonia
  • Celje
  • Rijeka

La 4^ fascia

  • Zrinjski
  • Lincoln Red Imps
  • KuPS
  • AEK Atene
  • Aberdeen
  • Drita

La 5^ fascia

  • Breidablik
  • Sigma Olomouc
  • Samsunspor
  • Rakow
  • Aek Larnaca
  • Shkendija

La 6^ fascia

  • Hacken
  • Losanna
  • Universitatea Craiova
  • Hamrun Spartans
  • Noah
  • Shelbourne

Le date della fase campionato di Conference League

  • 1^ giornata: 2 ottobre 2025
  • 2^ giornata: 23 ottobre 2025
  • 3^ giornata: 6 novembre 2025
  • 4^ giornata: 27 novembre 2025
  • 5^ giornata: 11 dicembre 2025
  • 6^ giornata: 18 dicembre 2025

Le date della fase a eliminazione diretta di Conference League

  • Playoff: 19 e 26 febbraio 2026
  • Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
  • Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
  • Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
  • Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)

Il sorteggio in diretta su Sky e in streaming su skysport.it e NOW

Diretta dalle 13 su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e su NOW. In studio Mario Giunta con Massimo Marianella e Walter Zenga. Collegamenti e interviste da Monte-Carlo con l'inviato Francesco Cosatti

Dopo il sorteggio di Champions League, oggi è la giornata dell'Europa e della Conference League. Appuntamento unico dalle ore 13 a Montecarlo, dove sarà svelata la fase campionato di entrambe le competizioni: presenti da una parte Roma e Bologna, dall'altra la Fiorentina

