A Montecarlo si svela la fase campionato di Europa League: la Roma ha pescato Lille e Rangers dalla prima fascia. Il Bologna affronterà Aston Villa, Celtic e Friburgo. In Conference League la Fiorentina dovrà vedersela con il Rapid Vienna, la Dinamo Kiev e il Mainz. I sorteggi sono in diretta su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e su NOW