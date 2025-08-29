Sorteggi Europa League e Conference, le avversarie delle italiane in diretta streaming
A Montecarlo si svela la fase campionato di Europa League: la Roma ha pescato Lille e Rangers dalla prima fascia. Il Bologna affronterà Aston Villa, Celtic e Friburgo. In Conference League la Fiorentina dovrà vedersela con il Rapid Vienna, la Dinamo Kiev e il Mainz. I sorteggi sono in diretta su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e su NOW
Europa League, le avversarie delle italiane
- ROMA: Lille (casa), Rangers (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta)
- BOLOGNA: Salisburgo (casa), Aston Villa (trasferta), Celtic (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Friburgo (casa), FCSB (trasferta), Brann (casa), Celta Vigo (trasferta)
Conference League, le avversarie della Fiorentina
- FIORENTINA: Rapid Vienna (trasferta), Dinamo Kiev (casa), Mainz (trasferta), Aek Atene (casa), Sigma Olomouc (casa), Losanna (trasferta)
in evidenza
Europa e Conference, guarda il sorteggio LIVE
Le avversarie della Fiorentina
Le avversarie: Rapid Vienna (trasferta), Dinamo Kiev (casa), Mainz (trasferta), Aek Atene (casa), Sigma Olomouc (casa), Losanna (trasferta)
Inizia il sorteggio della Conference League
Si parte!
Il sorteggio del Bologna
Il sorteggio della Roma
Tra poco il sorteggio della Conference League
Tra qualche minuto inizierà il sorteggio della Conference League, scopriremo le avversarie della Fiorentina
Si passa al Bologna, ecco tutte le avversarie
Le avversarie: Salisburgo (casa), Aston Villa (trasferta), Celtic (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Friburgo (casa), FCSB (trasferta), Brann (casa), Celta Vigo (trasferta)
Il Bologna pesca il Celtic e il Maccabi Tel Aviv
Dalla seconda fascia la squadra di Italiano ha pescato il Celtic (in casa) e il Maccabi Tel Aviv (in traserta)
Si passa alla seconda fascia
- Fenerbahce
- Braga
- Stella Rossa
- Lione
- Paok
- Viktoria Plzen
- Ferencvaros
- Celtic
- Maccabi Tel Aviv
Prime due avversarie del Bologna
Il Bologna dovrà vedersela con Aston Villa e Salisburgo, entrambe appartenenti alla prima fascia
Si parte dalla Roma
Le avversarie: Lille (casa), Rangers (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta)
Inizia il sorteggio a Montecarlo
Si parte!
In corso una Review della scorsa edizione di Europa League
Inizia la cerimonia a Montecarlo
E' iniziata la cerimonia a Montecarlo, tra qualche minuto scopriremo le avversarie di Roma e Bologna
Tutto pronto per i sorteggi
Si parte adesso, alle 13, per conoscere la fase campionato di Europa e Conference League, competizioni che saranno svelate in un'unica cerimonia
Champions League, la campagna Sky con Sorrentino e Caressa
I sorteggi di Champions: le avversarie delle italiane
Nel pomeriggio di giovedì, invece, sono diventate ufficiali le squadre che affronteranno Inter, Juventus, Napoli e Atalanta
Sorteggi Champions: le avversarie delle italianeVai al contenuto
Manca sempre meno ai sorteggi di Europa e Conference League
Come funziona il sorteggio di Europa League
La nuova formula che abbiamo imparato a conoscere nella scorsa edizione, la prima con il formato rinnovato:
- Le 36 partecipanti sono suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente.
- Si parte dalla 1^ fascia con l’estrazione manuale delle palline, squadre che tramite il software automatizzato saranno accoppiate alle rispettive otto avversarie.
- La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri club fino all'estrazione di tutti gli accoppiamenti
Le regole del sorteggio
- Due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro avversarie di ogni fascia, determinate dal software.
- Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra.
- Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione
Il calendario sarà comunicato domenica 31 agosto
A breve Roma e Bologna conosceranno le proprie avversarie. Il calendario con le date e gli orari delle partite, invece, sarà annunciato nella giornata di domenica
Le 36 squadre qualificate in Europa League
Europa League, le 36 squadre qualificate e tutte le fasceVai al contenuto
La 1^ fascia
- Roma
- Porto
- Rangers
- Feyenoord
- Lille
- Dinamo Zagabria
- Betis
- Salisburgo
- Aston Villa
La 2^ fascia
- Fenerbahce
- Braga
- Stella Rossa
- Lione
- Paok
- Viktoria Plzen
- Ferencvaros
- Celtic
- Maccabi Tel Aviv
La 3^ fascia
- Young Boys
- Basilea
- Midtjylland
- Friburgo
- Ludogorets
- Nottingham Forest
- Sturm Graz
- FCSB
- Nizza
La 4^ fascia
- Bologna
- Celta Vigo
- Stoccarda
- Panathinaikos
- Malmö
- Go Ahead Eagles
- Utrecht
- Genk
- Brann
Le date della fase campionato di Europa League
- 1^ giornata: 24 e 25 settembre 2025
- 2^ giornata: 2 ottobre 2025
- 3^ giornata: 23 ottobre 2025
- 4^ giornata: 6 novembre 2025
- 5^ giornata: 27 novembre 2025
- 6^ giornata: 11 dicembre 2025
- 7^ giornata 7: 22 gennaio 2026
- 8^ giornata: 29 gennaio 2026
Le date della fase a eliminazione diretta di Europa League
- Playoff: 19 e 26 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
Gli highlights di Fiorentina-Polissya 3-2
Vittoria in rimonta dei viola nel ritorno dei playoff di Conference, risultato che ha garantito l'accesso alla fase campionato
Pioli: "Siamo stati bravi a ricompattarci"
Come funziona il sorteggio di Conference
- Le 36 squadre partecipanti sono suddivise in 6 fasce da 6 squadre ciascuna.
- Ogni squadra affronta una rivale per fascia: disputerà 3 partite in casa e altrettante in trasferta
Format e classifica della fase campionato
- Le prime 8 della classifica generale vanno direttamente agli ottavi come teste di serie.
- Le squadre piazzate tra il 9° e 24° posto disputano i playoff (quelle tra il 9° e 16° posto sfideranno le squadre tra il 17° e il 24°).
- Le squadre classificate dal 25° posto in poi sono eliminate
Le 36 squadre qualificate in Conference League
Conference League, le 36 squadre qualificate e tutte le fasceVai al contenuto
La 1^ fascia
- Fiorentina
- AZ Alkmaar
- Shakhtar Donetsk
- Slovan Bratislava
- Rapid Vienna
- Legia Varsavia
La 2^ fascia
- Sparta Praga
- Dinamo Kiev
- Crystal Palace
- Lech Poznan
- Rayo Vallecano
- Shamrock Rovers
La 3^ fascia
- Omonia Nicosia
- Mainz
- Strasburgo
- Jagiellonia
- Celje
- Rijeka
La 4^ fascia
- Zrinjski
- Lincoln Red Imps
- KuPS
- AEK Atene
- Aberdeen
- Drita
La 5^ fascia
- Breidablik
- Sigma Olomouc
- Samsunspor
- Rakow
- Aek Larnaca
- Shkendija
La 6^ fascia
- Hacken
- Losanna
- Universitatea Craiova
- Hamrun Spartans
- Noah
- Shelbourne
Le date della fase campionato di Conference League
- 1^ giornata: 2 ottobre 2025
- 2^ giornata: 23 ottobre 2025
- 3^ giornata: 6 novembre 2025
- 4^ giornata: 27 novembre 2025
- 5^ giornata: 11 dicembre 2025
- 6^ giornata: 18 dicembre 2025
Le date della fase a eliminazione diretta di Conference League
- Playoff: 19 e 26 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)
Il sorteggio in diretta su Sky e in streaming su skysport.it e NOW
Diretta dalle 13 su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e su NOW. In studio Mario Giunta con Massimo Marianella e Walter Zenga. Collegamenti e interviste da Monte-Carlo con l'inviato Francesco Cosatti
Dopo il sorteggio di Champions League, oggi è la giornata dell'Europa e della Conference League. Appuntamento unico dalle ore 13 a Montecarlo, dove sarà svelata la fase campionato di entrambe le competizioni: presenti da una parte Roma e Bologna, dall'altra la Fiorentina