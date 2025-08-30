Fiorentina, date e orari delle gare in Conference

Pubblicato dalla Uefa il calendario degli impegni di Conference League della Fiorentina. Si parte con il Sigma Olomuc al Franchi, chiusura a Losanna il 18 dicembre. Il big match alla seconda giornata a Viena contro il Rapid. Le altre due trasferte saranno contro i tedeschi del Mainz e gli svizzeri del Losanna. A Firenze arriveranno invece la Dinamo Kiev e l'Aek Atene
Le avversarie della Fiorentina
- Sigma Olomuc (in casa) giovedì 2 ottobre ore 21
- Rapid Vienna (in trasferta) giovedì 23 ottobre ore 18.45
- Mainz (in trasferta) giovedì 6 novermbre ore 18.45
- Aek Atene (in casa) giovedì 27 novembre ore 21
- Dinamo Kiev (in casa) giovedì 11 dicembre ore 18.45
- Losanna (in trasferta) giovedì 18 dicembre ore 21