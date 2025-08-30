Fiorentina, date e orari delle gare in Conference

Esplora tutte le offerte Sky
Conference League, calendario Fiorentina: partite e avversarie del girone

Conference League

Pubblicato dalla Uefa il calendario degli impegni di Conference League della Fiorentina. Si parte con il Sigma Olomuc al Franchi, chiusura a Losanna il 18 dicembre. Il big match alla seconda giornata a Viena contro il Rapid. Le altre due trasferte saranno contro i tedeschi del Mainz e gli svizzeri del Losanna. A Firenze arriveranno invece la Dinamo Kiev e l'Aek Atene

Avvio in discesa per la Fiorentina nella fase calendario della Conference League. Gli uomini di Pioli sfideranno al Franchi nel match d'esordio il Sigma Olomuc. Poi doppia insidiosa trasferta contro il Rapid Vienna e il Mainz. I match successivi saranno a Firenze contro Aek Atene e Dinamo Kiev. Chiusura a Losanna

Le avversarie della Fiorentina

 

  • Sigma Olomuc (in casa) giovedì 2 ottobre ore 21
  • Rapid Vienna (in trasferta) giovedì 23 ottobre ore 18.45
  • Mainz (in trasferta) giovedì 6 novermbre ore 18.45
  • Aek Atene (in casa) giovedì 27 novembre ore 21
  • Dinamo Kiev (in casa) giovedì 11 dicembre ore 18.45
  • Losanna (in trasferta) giovedì 18 dicembre ore 21

