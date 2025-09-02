Fiorentina in Conference League 2025-2026: la lista UefaCONFERENCE
Stefano Pioli ha ufficializzato la lista Uefa della Fiorentina che prenderà parte alla prossima Conference League. I viola esordiranno al Franchi contro il Sigma Olomuc il prossimo 2 ottobre. Rispetto alla lista di Serie A, è assente Kouamé
La Fiorentina ha comunicato la lista Uefa per la Conference League 2025/2026. Pioli ha chiamato tutti tranne Kouamé. Infantino out anche in Europa. In lista B Comuzzo e altri giovani. La squadra di Pioli esordirà il prossimo 2 ottobre al Franchi contro il Sigma Olomuc.
Fiorentina, la lista Uefa
LISTA A
- De Gea
- Dodo
- Dzeko
- Fagioli
- Fazzini
- Gosens
- Gudmundsson
- Kean
- Kospo
- Lamptey
- Lezzerini
- Mandragora
- Mari Villar
- Ndour
- Nicolussi Caviglia
- Parisi
- Piccoli
- Pongracic
- Ranieri
- Richardson
- Sabiri
- Sohm
- Viti
LISTA B
- Braschi
- Comuzzo
- Fortini
- Kouadio
- Leonardelli
- Martinelli