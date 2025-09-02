Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fiorentina in Conference League 2025-2026: la lista Uefa

CONFERENCE

Stefano Pioli ha ufficializzato la lista Uefa della Fiorentina che prenderà parte alla prossima Conference League. I viola esordiranno al Franchi contro il Sigma Olomuc il prossimo 2 ottobre. Rispetto alla lista di Serie A, è assente Kouamé

CONFERENCE LEAGUE: IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA

La Fiorentina ha comunicato la lista Uefa per la Conference League 2025/2026. Pioli ha chiamato tutti tranne Kouamé. Infantino out anche in Europa. In lista B Comuzzo e altri giovani. La squadra di Pioli esordirà il prossimo 2 ottobre al Franchi contro il Sigma Olomuc.

Fiorentina, la lista Uefa

LISTA A

  • De Gea
  • Dodo
  • Dzeko
  • Fagioli
  • Fazzini
  • Gosens
  • Gudmundsson
  • Kean
  • Kospo
  • Lamptey
  • Lezzerini
  • Mandragora
  • Mari Villar
  • Ndour
  • Nicolussi Caviglia 
  • Parisi
  • Piccoli
  • Pongracic
  • Ranieri
  • Richardson
  • Sabiri
  • Sohm
  • Viti

 LISTA B

  • Braschi
  • Comuzzo
  • Fortini
  • Kouadio
  • Leonardelli
  • Martinelli

Calcio: altre notizie

Out Lukaku, dentro Hojlund: la lista del Napoli

champions

Scontata l'assenza di Romelu Lukaku alle prese con l'infortunio muscolare che lo terrà a lungo...

Fiorentina, la lista per la Conference League

CONFERENCE

Stefano Pioli ha ufficializzato la lista Uefa della Fiorentina che prenderà parte alla prossima...

Genitore picchia portiere avversario di 13 anni

Collegno

E' successo durante un torneo Under 14 a Collegno, nell'area metropolitana di Torino. Il 13enne è...

Atalanta, la lista Champions: c'è Lookman

champions

Ivan Juric ha inserito anche Ademola Lookman nella lista consegnata all'Uefa per i giocatori che...

Inter, la lista Champions: Pio Esposito in lista B

CHAMPIONS

L'Inter ha ufficializzato la lista dei giocatori per la fase a gironi di Champions League che per...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE