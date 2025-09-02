Stefano Pioli ha ufficializzato la lista Uefa della Fiorentina che prenderà parte alla prossima Conference League. I viola esordiranno al Franchi contro il Sigma Olomuc il prossimo 2 ottobre. Rispetto alla lista di Serie A, è assente Kouamé

La Fiorentina ha comunicato la lista Uefa per la Conference League 2025/2026. Pioli ha chiamato tutti tranne Kouamé. Infantino out anche in Europa. In lista B Comuzzo e altri giovani. La squadra di Pioli esordirà il prossimo 2 ottobre al Franchi contro il Sigma Olomuc.