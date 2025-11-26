Offerte Black Friday
Fiorentina-Aek Atene, le probabili formazioni della Conference League

Conference League

La Fiorentina ospita l'Aek Atene nella 4^ giornata di Conference League. Calcio d'inizio giovedì 27 novembre alle 21, LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Vanoli dovrebbe puntare su Edin Dzeko titolare, con Piccoli non al meglio (distorsione alla caviglia) che al massimo andrà in panchina. Senza gli esterni titolari Dodò e Gosens (comunque vicini al rientro in gruppo) spazio a Kouadio a destra e a Fortini a sinistra. Di seguito le probabili formazioni

Probabili formazioni
Fiorentina
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale di destra
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
Difensore centrale
Fiorentina
Mattia Viti
Mattia Viti
Difensore centrale di sinistra
Fiorentina
Eddy Kouadio
Eddy Kouadio
Esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Mezzala destra
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
Centrocampista centrale
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Mezzala sinistra
Fiorentina
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
Esterno sinistro
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Attaccante
Fiorentina
Edin Dzeko
Edin Dzeko
Attaccante

Fiorentina (3-5-2), la probabile formazione

De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Kouadio, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Gudmundsson, Dzeko. All. Vanoli

  • Fiorentina senza Dodò (escluse lesioni, può tornare in gruppo nei prossimi giorni) e Gosens, anche lui atteso al rientro per le prossime partite: sugli esterni spazio a Kouadio e Fortini
  • In attacco Piccoli (distorsione alla caviglia) potrebbe anche recuperare, ma in attacco si va verso la coppia Gudmundsson-Dzeko

Aek Atene (4-2-3-1), la probabile formazione

Strakosha; Gacinovic, Moukoudi, Relvas, Penrice; Marin, Pineda; Kaloskamis, Joao Mario, Koita; Jovic. All. Nikolic

  • Quattro vecchie conoscenze della Serie A nel probabile 11 dei greci, a partire dall'ex Viola Jovic
  • In porta c'è Strakosha (ex Lazio), a centrocampo il rumeno Razvan Marin, con un passato al Cagliari e all'Empoli, sulla trequarti Joao Mario (dal 2016 al 2019 all'Inter)

