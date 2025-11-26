La Fiorentina ospita l'Aek Atene nella 4^ giornata di Conference League. Calcio d'inizio giovedì 27 novembre alle 21, LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Vanoli dovrebbe puntare su Edin Dzeko titolare, con Piccoli non al meglio (distorsione alla caviglia) che al massimo andrà in panchina. Senza gli esterni titolari Dodò e Gosens (comunque vicini al rientro in gruppo) spazio a Kouadio a destra e a Fortini a sinistra. Di seguito le probabili formazioni
Fiorentina (3-5-2), la probabile formazione
De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Kouadio, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Gudmundsson, Dzeko. All. Vanoli
- Fiorentina senza Dodò (escluse lesioni, può tornare in gruppo nei prossimi giorni) e Gosens, anche lui atteso al rientro per le prossime partite: sugli esterni spazio a Kouadio e Fortini
- In attacco Piccoli (distorsione alla caviglia) potrebbe anche recuperare, ma in attacco si va verso la coppia Gudmundsson-Dzeko
Aek Atene (4-2-3-1), la probabile formazione
Strakosha; Gacinovic, Moukoudi, Relvas, Penrice; Marin, Pineda; Kaloskamis, Joao Mario, Koita; Jovic. All. Nikolic
- Quattro vecchie conoscenze della Serie A nel probabile 11 dei greci, a partire dall'ex Viola Jovic
- In porta c'è Strakosha (ex Lazio), a centrocampo il rumeno Razvan Marin, con un passato al Cagliari e all'Empoli, sulla trequarti Joao Mario (dal 2016 al 2019 all'Inter)