Roma, Massara: "Raspadori in via di definizione in un senso o nell'altro..."

Calciomercato

Prima di Roma-Sassuolo le parole del direttore sportivo della Roma Frederic Massara sulle operazioni di mercato dei giallorossi: "Raspadori è una trattativa in via di definizione sia in un senso che nell'altro...Già domani può essere un giorno buono. Su Zirkzee il Manchester al momento ha chiuso alla cessione. Con Gasperini siamo allineati per far crescere il club"

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Roma molto attiva sul mercato per migliorare soprattutto il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini. La conferma nelle parole di Frederic Massara, direttore sportivo dei giallorossi, ai microfoni di Dazn poco prima di Roma-Sassuolo. Confermata la trattativa in via di definizione per Raspadori: "Una trattativa che esiste, penso che sia in via di definizione in un senso o nell’altro in tempi piuttosto rapidi. Se si decide domani? Penso che quello sia il tempo per avere tutto più chiaro." Più complesso il discorso legato a Zirkzee: "Al momento il Manchester United ha chiuso alla cessione". Poche parole anche per spegnere le voci di dissidi con Gasperini  riguardo proprio alle strategie di mercato: "Siamo assolutamente uniti, vogliamo far crescere la squadra e la società. Con Gasperini c’è un confronto costante e una dialettica che fa parte del nostro mestiere e serve per far crescere la squadra”.

Raspadori apre alla cessione: la Roma attende

