Crans-Montana, il calcio milanese si mobilita: raccolta fondi per Leonardo e Kean

La Franco Scarioni e l'Enotria, le società dei due ragazzi milanesi feriti nel rogo di Crans-Montana, Leonardo Bove e Kean Talingdan, hanno lanciato raccolte fondi per aiutare le famiglie. Non mancano i gesti di solidarietà in questo momento difficile: la Franco Scarioni annulla i festeggiamenti per il centenario, l’Enotria, invece, scenderà in campo con una maglia speciale

Le società sportive di Leonardo Bove e Kean Talingdan, due giovani milanesi feriti nel rogo di Crans-Montana, hanno attivato raccolte fondi per sostenere le loro famiglie. La Franco Scarioni ha aperto una raccolta online fino al 9 febbraio per Leonardo Bove, sedicenne ancora a Zurigo poiché le sue condizioni non hanno ancora permesso il trasferimento al Niguarda. Il club, inoltre, ha annullato i festeggiamenti per il proprio centenario previsti per sabato 10 gennaio. Anche l’Enotria 1908 ha avviato una raccolta fondi per Kean Talingdan, attiva fino all’11 gennaio. "Dopo un confronto tra società, staff tecnico e psicologi, i compagni di squadra di Kean scenderanno in campo domenica 11 gennaio con una maglia speciale sotto la divisa, per far sentire al ragazzo che non è solo", si legge nel comunicato del club.

I LINK PER DONARE: La raccolta fondi per Leonardo Bove - La raccolta fondi per Kean Talingdan