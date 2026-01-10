Non è passato inosservato il debutto di Matteo Guendouzi in Turchia. L'ex Lazio, acquistato in settimana dal Fenerbahce, ha esordito in Supercoppa nel sentito derby contro il Galatasaray. Titolare, ha segnato il gol del vantaggio e ha alzato il trofeo

Matteo Guendouzi non ha perso tempo per farsi subito amare dai tifosi del Fenerbahce. Mercoledì 7 gennaio era ancora in campo con la Lazio, oggi, sabato 10, è stato titolare con la sua nuova squadra nella Supercoppa turca contro il Galatasaray. L'impatto è stato notevole: ha segnato il gol del vantaggio al 28' e ha alzato il trofeo. I gialloneri hanno battuto i cugini 2-0, del difensore Oosterwolde al 48' l'altro gol. Il collo destro rasoterra dal limite dell'area del centrocampista francese ha indirizzato la partita sui binari giusti per il Fener, che ha controllato poi con successo la reazione della squadra di Okan Buruk e Mauro Icardi. Guendouzi è stato acquistato dalla Lazio per 28 milioni di euro più due di bonus. A Istanbul nessuno ha più dubbi sulla bontà dell'investimento.