C'è molta Italia dietro al sogno della squadra di Malta: l'allenatore, Modica, e l'ex Roma Coric. “Siamo venuti qui per cambiare vita e siamo felici” raccontano in eslcusiva a Sky Sport Insider. L'obiettivo? Continuare a fare bene in Conference League e non è impossibile. Viaggio all'inteno dei segreti della squadra