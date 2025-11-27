Dove vedere Fiorentina-AEK Atene

Alle ore 21 quarto appuntamento in Conference League per la Fiorentina, impegnata in casa contro l'AEK Atene, partita da seguire live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi, inviata Vanessa Leonardi; Diretta Gol con Antonio Nucera. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League , il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte, chiude la serata Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport Max e Sky Sport 251), spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Fiorentina e AEK Atene

L'unico precedente tra Fiorentina e AEK Atene è stato nella fase a gironi di Coppa UEFA 2007/08 e si è concluso con un pareggio per 1-1. Dopo la sconfitta contro il Mainz nell'ultima gara in Conference League, la Fiorentina potrebbe perdere due match di fila in competizioni europee per la prima volta da aprile-maggio 2023, contro Lech Poznan e Basilea (escluse le qualificazioni). Dall'inizio di questa stagione in Conference League (incluse le qualificazioni), la Fiorentina ha collezionato tre clean sheet su cinque gare disputate nella competizione, già uno in più rispetto a quelli registrati in tutta la passata annata nel torneo, in 14 match affrontati. La Fiorentina è l'unica squadra di questa edizione della Conference League a contare meno di 10 palle recuperate entro massimo 40 metri dalla porta avversaria: otto, esattamente 20 in meno rispetto all'AEK Atene. Inclusi i turni di qualificazione, la Fiorentina è imbattuta nelle ultime 16 gare casalinghe nelle competizioni europee (11V, 5N) e non resta a secco di gol in casa da maggio 2015, nella sconfitta per 0-2 contro il Siviglia; da allora, la Fiorentina ha segnato in tutte le 32 partite casalinghe successive. L'AEK Atene ha perso otto delle ultime dieci trasferte nelle maggiori competizioni europee (2V) e non vince da 9 gare esterne disputate in Italia (2N, 7P).