A Nyon sono stati sorteggiati i playoff di Conference che valgono l'accesso agli ottavi di finale. Sarà Fiorentina contro Jagiellonia, con andata in Polonia e ritorno a Firenze. Già note le date: tutte le partite si giocheranno giovedì 19 e giovedì 26 febbraio. La Uefa comunicherà successivamente gli orari. E quali sono le due possibili avversarie agli ottavi per ogni abbinamento?

RIVIVI TUTTO IL SORTEGGIO