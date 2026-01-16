Playoff Conference League, calendario partite: le date degli spareggi
A Nyon sono stati sorteggiati i playoff di Conference che valgono l'accesso agli ottavi di finale. Sarà Fiorentina contro Jagiellonia, con andata in Polonia e ritorno a Firenze. Già note le date: tutte le partite si giocheranno giovedì 19 e giovedì 26 febbraio. La Uefa comunicherà successivamente gli orari. E quali sono le due possibili avversarie agli ottavi per ogni abbinamento?
- Andata: KuPS-LECH POZNAN, giovedì 19 febbraio
- Ritorno: LECH POZNAN-KuPS, giovedì 26 febbraio
- Andata: NOAH-AZ, giovedì 19 febbraio
- Ritorno: AZ-NOAH, giovedì 26 febbraio
- Andata: ZRINJSKI-CRYSTAL PALACE, giovedì 19 febbraio
- Ritorno: CRYSTAL PALACE-ZRINJSKI, giovedì 26 febbraio
- Andata: JAGIELLONIA-FIORENTINA, giovedì 19 febbraio
- Ritorno: FIORENTINA-JAGIELLONIA, giovedì 26 febbraio
- Andata: SHKENDIJA-SAMSUNSPOR, giovedì 19 febbraio
- Ritorno: SAMSUNSPOR-SHKENDIJA, giovedì 26 febbraio
- Andata: DRITA-CELJE, giovedì 19 febbraio
- Ritorno: CELJE-DRITA, giovedì 26 febbraio
- Andata: SIGMA OLOMUC-LOSANNA, giovedì 19 febbraio
- Ritorno: LOSANNA-SIGMA OLOMUC, giovedì 26 febbraio
- Andata: OMONIA-RIJEKA, giovedì 19 febbraio
- Ritorno: RIJEKA-OMONIA, giovedì 26 febbraio
- KuPS-Lech Poznan - possibili avversarie agli ottavi: Rayo Vallecano o Shakhtar
- Noah-AZ - possibili avversarie agli ottavi: AEK Atene o Sparta Praga
- Zrinjski-Crystal Palace - possibili avversarie agli ottavi: Mainz o AEK Larnaca
- Jagiellonia-FIORENTINA - possibili avversarie agli ottavi: Strasburgo o Rakow
- Skhenija-Samsunspor - possibili avversarie agli ottavi: Rayo Vallecano o Shakhtar
- Drita-Celje - possibili avversarie agli ottavi: AEK Atene o Sparta Praga
- Sigma Olomuc-Losanna - possibili avversarie agli ottavi: Mainz o AEK Larnaca
- Omonia-Rijeka - possibili avversarie agli ottavi: Strasburgo o Rakow
- Ricordiamo, infine, che gli abbinamenti degli ottavi saranno rivelati in un nuovo sorteggio, che si terrà venerdì 27 febbraio (il giorno dopo il ritorno dei playoff)
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinale: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 27 maggio 2026