 Calendario playoff Conference League 2026: partite, date e orari spareggi | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Playoff Conference League, calendario partite: le date degli spareggi

Conference League fotogallery
11 foto

A Nyon sono stati sorteggiati i playoff di Conference che valgono l'accesso agli ottavi di finale. Sarà Fiorentina contro Jagiellonia, con andata in Polonia e ritorno a Firenze. Già note le date: tutte le partite si giocheranno giovedì 19 e giovedì 26 febbraio. La Uefa comunicherà successivamente gli orari. E quali sono le due possibili avversarie agli ottavi per ogni abbinamento?

RIVIVI TUTTO IL SORTEGGIO

Calcio: altre fotogallery

Le date dei playoff di Conference League

Conference League

A Nyon sono stati sorteggiati i playoff di Conference che valgono l'accesso agli ottavi di...

11 foto

Spezia, dalla Roma ecco Romano in prestito

Calciomercato

Lo Spezia guarda alla serie A per rinforzarsi e, dopo aver preso Valoti dalla Cremonese...

36 foto

Tutti gli olandesi della Roma: Malen è il nono

LI RICORDI?

Donyell Malen è un nuovo calciatore della Roma: l'attaccante classe 1999 arriva dall'Aston Villa...

17 foto

Sabri Lamouchi nuovo Ct della Tunisia

ufficiale

Sabri Lamouchi nuovo Commissario Tecnico della Tunisia, dopo l'esonero di Sami Trabelsi. Michael...

39 foto

Roma, ufficiale l'arrivo di Malen dall'Aston Villa

Calciomercato

La Roma ha ufficializzato l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa: l'olandese arriva in...

16 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza