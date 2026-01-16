Sorteggi Conference League, l'avversaria della Fiorentina ai playoff in diretta LIVE
A Nyon si sorteggiano gli accoppiamenti per la fase playoff della Conference League: anche la Fiorentina aspetta di conoscere la propria avversaria, che affronterà per cercare il passaggio agli ottavi. Appuntamento dalle ore 13 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta con il nostro liveblog
Le squadre qualificate dopo la League Phase
Aspettando il sorteggio degli spareggi, ecco il quadro completo tra le qualificate e i possibili incroci tra playoff e ottavi di finale
Le date della Conference League
Le gare della fase playoff si giocheranno il 19 e 26 febbraio 2026. Le vincenti approdano agli ottavi. Ecco le altre date fino alla finale:
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinale: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 27 maggio 2026
Tutti gli abbinamenti possibili negli spareggi
- Losanna (9)/Crystal Palace (10) - Zrinjski( 23)/Sigma Olomuc (24): le vincenti incontreranno Mainz (7) o AEK Larnaca (8) agli ottavi.
- Lech Poznan (11)/Samsunspor (12) - KuPS (21)/Shkhendija (22): le vincenti incontreranno Shakhtar Donetsk (5) o Rayo Vallecano (6) agli ottavi.
- Celje(13)/AZ Alkmaar (14) - Noah (19)/Drita (20): le vincenti incontreranno AEK Atene (3) o Sparta Praga (4)
- FIORENTINA (15)/Rijeka (16) - Jagellonia (17)/Omonia (18): le vincenti incontreranno Strasburgo (1) o Rakow (2) agli ottavi.
Il possibile scontro con l'ex Jovetic
Il sorteggio potrebbe regalare alla Viola un incrocio con un ex. Nell'Omonia gioca infatti Stefan Jovetic, che a Firenze ha militato per 5 stagioni (dal 2008 al 2013), segnando 35 gol. L'altra possibile avversaria è lo Jagiellonia, attualmente terzo nel campionato polacco, che è riuscito a strappare un punto allo Strasburgo capolista in Conference durante la League Phase.
Le possibili avversarie della Fiorentina
La Fiorentina è tra le squadre che aspettano di sapere chi sarà il proprio avversario. Partendo dalla 15^ posizione in classifica, la Fiorentina sarà testa di serie e sarà accoppiata con una tra Jagiellonia e Omonia, che hanno chiuso la League Phase rispettivamente in 17^ e 18^posizione.
Come funziona il sorteggio
- Il sorteggio coinvolge 16 squadre: quelle che nella League Phase si sono classificate dalla 9^ alla 16^posizione (quindi anche la Fiorentina) saranno teste di serie, e giocheranno il ritorno in casa: le altre squadre ospiteranno la gara d'andata.
- Gli accoppiamenti sono basati su un sistema tennistico: le squadre con la classifica migliore sono abbinate a quelle che hanno chiuso la graduatoria più in basso (la 9^ e la 10^, ad esempio, verranno sorteggiate contro la 23^ e la 24^classificata) e così via.
- Al termine del doppio confronto, le vincenti sfideranno le 8 squadre già qualificate ai playoff con un abbinamento simile a quello usato per i sorteggi dei playoff
