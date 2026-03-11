Conference League, il calendario e gli orari delle partite degli ottavi di finaleguida tv
Giovedì 12 marzo l’andata degli ottavi di finale di Conference League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 appuntamento con Fiorentina-Raków Częstochowa. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
IL TABELLONE DELLA CONFERENCE LEAGUE
Giovedì 12 marzo si scende in campo per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 21.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, appuntamento con la Fiorentina di Paolo Vanoli, che affronterà all’Artemio Franchi i polacchi del Raków Częstochowa. Telecronaca di Massimo Marianella con il commento di Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Conference League, l’andata degli ottavi di finale su Sky e NOW
Giovedì 12 marzo
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport 251
RIJEKA-STRASBURGO
LECH POZNAN-SHAKHTAR DONETSK
AZ ALKMAAR-SPARTA PRAGA
SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO
- alle 21.00: FIORENTINA-RAKÓW CZĘSTOCHOWA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Dario Massara
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA
SIGMA OLOMOUC-MAINZ
CELJE-AEK ATENE
Gli studi di Conference League
- dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
- alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Lisa Offside
- a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta