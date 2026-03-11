Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Conference League, il calendario e gli orari delle partite degli ottavi di finale

guida tv

Giovedì 12 marzo l’andata degli ottavi di finale di Conference League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 appuntamento con Fiorentina-Raków Częstochowa. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport 

IL TABELLONE DELLA CONFERENCE LEAGUE

Giovedì 12 marzo si scende in campo per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 21.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, appuntamento con la Fiorentina di Paolo Vanoli, che affronterà all’Artemio Franchi i polacchi del Raków Częstochowa. Telecronaca di Massimo Marianella con il commento di Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Conference League, l’andata degli ottavi di finale su Sky e NOW

Giovedì 12 marzo

  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport 251

RIJEKA-STRASBURGO 

LECH POZNAN-SHAKHTAR DONETSK

AZ ALKMAAR-SPARTA PRAGA

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO

  • alle 21.00: FIORENTINA-RAKÓW CZĘSTOCHOWA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Dario Massara
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA

SIGMA OLOMOUC-MAINZ

CELJE-AEK ATENE

Gli studi di Conference League

  • dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Lisa Offside
  • a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Gasp al bimbo: "Entri come me". Il papà ringrazia

roma

Il bel gesto di Gasperini non è passato inosservato: prima di Genoa-Roma si è accorto che un...

Dove vedere Real Madrid-Manchester City

guida tv

Oggi alle 21 l'andata degli ottavi di finale di Champions League con Real...

Dove vedere PSG-Chelsea

guida tv

Oggi alle ore 21 il PSG affronta il Chelsea per l'andata degli ottavi di finale di Champions...

Dove vedere Bayer Leverkusen-Arsenal

guida tv

Oggi alle ore 18.45 il Bayer Leverkusen affronta l'Arsenal per l'andata degli ottavi di finale di...

Calciatrici iraniane trasferite in luogo sicuro

australia

Una delle sette iraniane (sei giocatrici e un membro dello staff della nazionale femminile di...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE